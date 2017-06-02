Ателье по ремонту одежды в Москве

Одежду, которая нуждается в ремонте, можно не выбрасывать, а дать вторую жизнь. Достаточно изменить или добавить пару элементов, и наряд будет выглядеть совершенно иначе, свежим и актуальным. И если есть дефекты, то ремонтник одежды всегда сможет найти выход и незаметно восстановить предмет гардероба, сделав его эксклюзивным. Ателье по ремонту одежды в Москве предоставляет услуги недорого, но очень качественно.

При частичном износе или повреждении одежды необходимо изменить стиль, отрезать, отремонтировать. Ателье Иголочка предлагает выполнить частичный или полный ремонт, а также заменить аксессуары. Специалисты данной мастерской по пошиву и крою восстановят непригодные вещи, используя высококачественные материалы, современное оборудование и специализированные знания и опыт, которые позволяют им завоевать доверие их многочисленных клиентов.

Можно заказать стандартный разрез или индивидуальную модель. Это особенно важно для тех, кто имеет нестандартные пропорции фигуры. Если брюки и рукава всегда коротки или длинны, и одежда никогда не сидит по фигуре - нужно обратиться в это ателье Иголочка. Здесь можно получить то, что подойдет всем для каждого человека. Также, связавшись с ними, можно узнать расценки на ремонт одежды. Подробности об этом ателье - на сайте http://mosvipremont.ru.