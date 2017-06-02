Решение экологических проблем

В настоящее время перед человечеством стоит выбор: либо «сотрудничать» с природой, принимая во внимание естественные циклы, либо - наносить вред. Будущее населения планеты, как и сама планета, непосредственно зависит от того, что выберут люди.

Желательно реализовать все меры по решению экологических проблем на уровне всей планеты в целом. Это требует более тесного международного сотрудничества, особенно между развитыми и неразвитыми государствами. Однако вся проблема заключается в том, что политики , в основном, заботятся о преимуществах для своих стран, не задумываясь о будущем всего мира. Многие считают, что даже эти меры определенно недостаточны и что люди должны коренным образом изменить свой привычный образ жизни. Экологи защищают окружающую среду.

Сегодня в мире существует множество благотворительных фондов, которые хорошо помогают самому нуждающемуся населению мира. Они специально помогают общинам решать свои проблемы, не нарушая их обычаев и образа жизни. Они используют экологически чистые механизмы, такие как ветрогенераторы в Африке.

Подсолнечник является одним из символов «зеленого» движения. Он олицетворяет собой возрождение природы (в странах, которые уделяют особое внимание решению экологических проблем). Решение проблем охраны окружающей среды важны для всего мира, но каждый желающий может внести свой вклад в это. Даже малейшие изменения в образе жизни каждого человека означают, что ситуация стала улучшаться.

Одной из наиболее значимых проблем, стоящих перед населением планеты, является также и сохранение устойчивого развития человеческой цивилизации. Прирост населения планеты с невероятной скоростью, а также его материальных и духовных потребностей, расширение сфер применения природных ресурсов, внедрение инновационных технологий, повышение производства в энергетике, промышленности, строительной сфере, транспорте осуществляется с глубокой трансформацией земельных ландшафтов. Эти трансформации приводят к появлению новых, до этого неизвестных биосферных искусственных ландшафтов. Научно-технический прогресс и расширение межгосударственных экономических связей привели к резкому увеличению нагрузки на окружающую среду и усилению противоречий при взаимосвязи окружающей среды и населения.