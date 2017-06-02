Бизнес на печати листовок и стикеров

Свадебные мероприятия проходят достаточно часто для того, чтобы на них могли зарабатывать совершенно непричастные к этому событию люди. Можно делать свадебные кольца, сдавать напрокат свадебные кортежи, наняться в качестве устроителя свадеб. Каждый из этих видов деятельности может приносить неплохой доход. В эту же категорию входит изготовление свадебных приглашений. Часто многие недооценивают значимость такого занятия, думая, что спроса на эти услуги нет. На самом деле дизайну свадебных листовок уделяется большое количество времени и средств.

В данной нише халтурить нельзя, тем не менее, множество агентств именно так и поступают. Поняв выгоду такого положения, частные мастера заняли большую часть рынка на этом поприще, но они не могут удовлетворить весь создаваемый спрос. Все потому, что в крупных городах едва ли наберется хотя бы несколько десятков таких людей, а каждый день происходит очень много свадеб. К тому же следует учитывать, что на создание приглашений уходит много времени. Так что клиентов хватит всем.

КАК НАЧАТЬ

Прежде всего, вы должны усвоить, что к этому делу необходимо относиться со всей серьезностью. Поначалу у вас будет совсем немного заказов, при этом цена на ваши услуги будет минимальной. Тем не менее, вы должны выкладываться по максимуму – это поспособствует вашему дальнейшему продвижению.

Для начала работы вам потребуется оборудовать рабочее место. Оно должно быть просторным и убранным. Никогда не допускайте беспорядка – в один прекрасный момент это может погубить большую часть ваших трудов. В качестве инструментов вам понадобятся ножницы, степлер, а также канцелярский нож. Расходные материалы зависят от вашей фантазии и требований заказчиков. Для того чтобы упростить свою работу вы можете составить специальный каталог, включающий различные пригласительные открытки. Это необязательно должны быть ваши работы – вам только нужно показать своим клиентам примеры других работ. Если так и не удалось точно определить, чего хочет будущая пара, то вы можете предложить сделать несколько пробных набросков.

РЕКЛАМА И РАЗВИТИЕ

Как и было сказано, поначалу не следует ожидать большого притока клиентов. В первую очередь вы должны дать объявление в местную газету и на городской портал, создать группу в социальных сетях и тему на соответствующих форумах. После этого необходимо заключить договора с различными свадебными агентствами. Они будут рады рекламировать ваши услуги и направлять к вам своих клиентов, но за определенный процент от полученной прибыли.

Возможно, вы обладаете гениальными навыками дизайна, но все же вам придется подчиняться текущим тенденциям моды. В вашем деле главное – чтобы клиент остался доволен. Следуйте этому правилу и в скором времени ваши дела пойдут в гору.

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