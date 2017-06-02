Детские GPS часы

Детские GPS часы Tracker Smart Baby Watch Q50 - это инновационное изделие, которое не может оставить равнодушными родителей. Благодаря инновационным технологиям этот гаджет реализует самые важные функции, предназначенные для обеспечения безопасности малыша, что никогда не бывает ненужным.

Основной особенностью данных умных детских часов является наличие GPS-трекера, который позволяет родителям найти своего ребенка.

Благодаря бесплатному русифицированному приложению на базе iOS и Android, предоставляются многих удобных и полезных функций Smart Baby Watch, одной из которых является история продвижения малыша.

Более того, детские умные часы с GPS-трекером предоставляет возможность совершать телефонные звонки, отправлять sms-сообщения, подсчитывать шаги, а кроме того, они также удобные стильные часы со встроенным будильником.

Они очень удобные и совершенно не вызывают дискомфорта и усталости ребенку при ношении - производители позаботились об удобстве маленьких пользователей. А аккумулятор держит зарядку надолго, и быстро заряжается от источника питания.

Эти умные часы упакованы в коробочку, на обратной стороне которой есть QR-код. Когда этот код сканируют - попадают на страницу приложения в Интернете. Девайс аккуратно завернут в пленку. К ним также прилагается инструкция на английском языке, микро-USB-кабель и микро-отвертка. Однако, некоторые магазины предлагают инструкции на русском языке.

Часы изготовлены из гипоаллергенного мягкого силикона. И при этом, заметно, что устройство выполнено не из дешевого материала, а из качественного и безопасного.,Не имеют специфического запаха. Справа расположены три кнопки: кнопка питания и две кнопки быстрого доступа. Слева находится еще один ярлык SOS и слот для зарядки. После нажатия на кнопку СОС на девайс родителей поступает нужный сигнал. Дисплей монохромный, синеватый. Сборка имеет высокое качество, по словам производителя, корпус водонепроницаем и пыленепроницаем. На обратной стороне указаны два уникальных номера девайса - IMEI и ID, в том числе и датчик для снятия умных часов с руки.