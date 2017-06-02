Циклевка половой доски

Одним из наиболее важных этапов ремонтных работ деревянного пола является циклевка напольной доски. В отличие от остальных типов напольных покрытий, которые, если они повреждены, должны быть полностью изменены, оригинальный внешний вид покрытий из натуральной древесины можно легко реконструировать, без существенных затрат. Циклевка половой доски вместе с полировкой дает возможность не только обновлять деревянный пол, но и существенно менять его внешний вид, моделируя возраст дерева или различных его пород.

Циклевка напольного покрытия осуществляется посредством специального инструмента с лезвием. Он называет циклей. Этот инструмент тщательно удаляет самый тонкий слой древесины. Ширина цикли, которую при работе применяют профессионалы, превышает ширину половицы на полтора сантиметра. Качественная работа осуществляется надежным инструментом с крепкой ручкой длиной не меньше двадцати пяти сантиметров. Во многих отношениях качество циклевки напрямую зависит от состояния лезвия - оно должно быть слегка закруглено и отлично заточено. При этом процесс циклевания напольной доски занимает довольно много времени. В среднем, одну комнату можно обработать за три часа.

Циклевка половицы должно осуществляться не реже одного раза в три-пять лет. Благодаря этому можно будет не только вернуть полу оригинальный презентабельный внешний вид, но и надолго увеличить срок службы натурального дерева, чтобы защитить его от разрушения.

В недалеком прошлом циклевка половой доски осуществлялась посредством ручного инструмента, либо просто наждачной бумагой. Безусловно, это требовало немало усилий, времени.

В настоящее время это осуществляется посредством современных шлифовальных станков, которые не только значительно ускоряют работу, но и предоставляют возможность выполнять ее высококачественно.

Данную процедуру следует проводить не только, при восстановлении старого напольного покрытия, но и при укладке новой половицы, прежде чем покрыть ее лаком. Ведь новые доски нужно будет устанавливать на гладкое, ровное покрытие. И желательно, не проводить это самостоятельно, а доверить профессионалам.