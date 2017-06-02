Сумки MICHAEL KORS SELMA

Сумка MICHAEL KORS SELMA отличается строгим стильным дизайном, одновременно объединяет простоту формы и элегантности, роскошности. Кожа - сафьяновая, высокого качества, с одной стороны - нанесен логотип бренда, сделанного из металла. У этого аксессуара SELMA есть две короткие ручки, плечевой ремень, на основании - «ноги».Тип застежки - молнии. Внутри имеет черную подкладку с логотипом «МК» (коротко от Майкла Корса). Эта модель сумки от известнейшего бренда имеет внутренний карман на молнии с кожаной этикеткой, где есть фирменное наименование и два внутренних накладных кармашка. И, ещё одним приятным бонусом является наличие карабина для ключей.

Конечно, дизайн сумки SELMA очень увлекательный, поэтому в народе она считается атрибутом, который необходимо обязательно приобрести. Кажется, что этот аксессуар не имеет недостатков - от внешнего великолепного вида до успешного сочетания качества и стоимости.

Форма атрибута жесткая, и неважно, сколько пользовательница вкладывает в неё вещей - она по-прежнему не меняет своего внешнего вида. Кроме того, в сумке SELMA царит идеальный порядок - ничего не смешивается, все остается на своих местах. Это прекрасное преимущество - ведь мало кому нравится хаос в ридикюле. Внутренний карман на замке очень удобен - он идеально подходит для паспорта и других ценных мелких предметов.

Этот атрибут можно носить различными способами - ввиду наличия плечевого ремня. Это значительный плюс в выборе сумки. Плечевой ремень не особенно узкий, но недостаточно широкий для удобного ношения, особенно, если сумка тяжелая. По весу ридикюль вполне комфортный. Уход очень прост - время от времени надо протирать её влажной тканью.

Сумка подходит как для классического стиля, так и для повседневного. Этот атрибут очень практичный - кожа сафьяновая, которая носится на протяжении долгого времени, цвет (если принимать во внимание черный), наличие плечевого ремня - и сумка SELMA полностью оправдывает свою ценность. Плюс - данное изделие является абсолютной классикой от Michael Kors и выпускается каждый год, как в классических версиях, так и с различными украшениями, поэтому с ней всегда можно оставаться в тренде.