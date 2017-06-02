Про покерные наборы

Что делать, когда хочется купить покерный набор, но не знаешь какой? Именно об этом мы сейчас и поговорим. Выбор на нашем сайте достаточно большой, да и обделить себя совершенно не хочется. Поэтому прямо сейчас мы ответим на вопрос: «Когда стоит брать набор для покера на 500 фишек?».

Экономия хорошо, но оставшиеся ни с чем игроки - хуже

В первую очередь следует подумать о том, сколько именно человек может собраться у Вас за игрой. Если простые наборы для покера 200 фишек рассчитаны максимально на 6 человек, то наборы для покера 500 фишек уже значительно увеличивают количество игроков. Это до 12 гарантированно участвующих человек. По какому принципу это рассчитывается?

Нужно исходить из того, что на одного человека требуется в среднем 50 фишек. Стандартно в наборе с 500 фишками присутствуют такие номиналы как:

5;

25;

50;

100;

500;

1000.

Причем, все номиналы до 500 присутствуют в количестве ста штук, а фишки 500 и 1000 номиналом в количестве 50 штук каждый. Отличительной чертой таких фишек для крупных ставок является еще и их размер. И вес, конечно же, как в буквальном, так и в переносном смысле.

То есть, если Вы захотите собраться действительно полной компанией, то в итоге кто-то может остаться без аксессуаров для игры при небольшом наборе. А последующая покупка фишек для дополнения набора уже может в итоге по стоимости быть больше, чем если бы Вы сразу купили набор для покера 500 фишек. Так что следует хорошо подумать о том, а не захотят ли к Вам присоединиться еще люди. К тому же, игра в такой компании будет гораздо более увлекательной.

Хватит ли простого набора для покера фанату?

Когда наступает момент выбора подарка для человека, который увлечен покером, становится довольно сложно выбрать. Простой покерный набор купить не сложно, но будет ли он действительно уместным? Чтобы не сесть в лужу, следует ответить на несколько вопросов:

Какие именно фишки будут в наборе для покера? Для многих увлеченных игроков играет роль не столько номинал, сколько вес и материал фишек. Фишки премиум класса (лакшери) сделаны из керамики, но стоят дороже композитных и встречаются крайне редко. Однако и последние могут быть к месту, если они утяжелены металлическим сердечником (от 11 до 14 гр);

Будут ли в наборе кнопка дилера и подрезная карта? Такие, на первый взгляд, мелочи могут сыграть большую роль в задаче обрадовать человека;

Будут ли в наборе 100% пластиковые карты? Только пластиковые игральные карты подойдут в таком случае. Они долговечны, удобны и крайне приятны в игре.

Выбирайте с умом. А если у Вас появятся вопросы – мы всегда готовы на них ответить!