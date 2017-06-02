ZAMMLER Украина

Компания "ZAMMLER Украина" стала логистическим партнером компании "Галиция Trade".

Данная транспортная компания взяла на себя обязательства по доставке товаров указанной выше торговой марки не только по Украине, но и Европе. В настоящее время успешно реализованы первые поставки готовой продукции в Украину, в том числе и доставка фольги для упаковки из Польши в Львовскую область.

Не так давно данная транспортная компания "ZAMMLER" отметила юбилей - десятилетие со дня основания. На сегодняшний день это 3PL-оператор европейского уровня с целым комплексом услуг, сбалансированной ценовой политикой и индивидуальным к каждому потенциальному заказчику.

За весь срок своего успешного функционирования им удалось войти в пятерку лучших украинских компаний в соответствующей сфере.

Они стремятся к развитию логистической отрасли Украины и международных торговых отношений, причём на уровне европейских стандартов логистики.

У данной транспортной компании имеется восемь офисов - не только в Украине, но и в других странах, и огромное количество складских комплексах. Более того, им был вручен сертификат соответствия ISO 9001: 2015, что не вызывает сомнения в их компетентности.