Нанесение номеров на футбольную форму

В настоящее время многие известные футбольные игроки выбирают свой номер, по которому они будут соревноваться в спортивных турнирах. Редко можно найти команду, в которую входят игроки с классическим расположением чисел - от 1 до 11. И, как известно, трехзначные номера в настоящее время запрещены, и их трудно прочитать / запомнить. Также запрещен нулевой номер игрока, есть такой футболист, который достиг того, что он играет с нулевым номером на спине.

Нанесение номеров на футбольную форму в недалеком прошлом в нашей стране представляло собой изготовление пластизольных красок в кустарных условиях. Для этого применяли поливинилхлоридный порошок с добавлением пластификаторов. Необходимо было придумать все виды добавок к краскам, для придания им эластичности и продлить срок службы.

На сегодняшний день применение нанесение номеров на форму реализуется быстро и качественно, ввиду применения текстильной пленки и материала, схожего с бархатом.

В зависимости от материала формы, от требований и финансовых возможностей, желающие могут выбрать любую из прикладных технологий. При необходимости специалисты смогут рассказать подробнее о нюансах каждого из них, а также об особенностях ухода за готовой формой.