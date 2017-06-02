Omnicomm Online - мониторинг автомобиля в реальном времени

Омникомм онлайн позволяет контролировать функционирование парка транспортных средств и водителей, предотвращать неправильную эксплуатацию автомобилей, контролировать расход топлива и прочее.

Оборудование Омникомм устанавливается прямо на транспортном средстве. Кроме того, можно будет подключить дополнительное оборудование для этого.

Через Омникомм онлайн автовладелец получает информацию о своём "железном коне".

Огромный диапазон терминалов Omnicomm позволяет автомобилистам найти наиболее приемлемое решение для любой имеющейся проблемы.

Omnicomm, предоставляет прекрасную возможность каждому автовладельцу значительно увеличить прозрачность всех бизнес-процессов, относящихся к управлению автопарком. В реальном времени им всегда будет точно известно, где и по какому пути перемещается каждый легковой или грузовой автомобиль, принадлежащее их личной автомобильной компании. Это позволит отслеживать соблюдение допустимых маршрутов, принимать во внимание пробег и контроль топлива омникомм и прочее.

Желающие установить на своих авто данную систему в Воронеже, могут сделать это на сайте http://www.world-telecom.ru/.