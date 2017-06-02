Преимущества краски «Снежка»

Краски на водной основе являются одним из самых востребованных материалов для отделочного покрытия. Они используются для внутренних работ, и для того, чтобы дать законченный вид фасаду. Она прекрасно ложится на любую поверхность - на штукатурку, бетон, дерево, гипс, металл и прочие.

Польский бренд «Снежка» давно и прочно вошел в наш рынок, постоянно увеличивая объемы продаж. Популярность красок «Снежка» обусловлена не только оптимальным соотношением цены и качества, но и следующими:

Легкий запах, присутствующий в недавно открытой банке, исчезает через несколько часов и не беспокоит людей в комнатах;

Отличная адгезия;

При использовании в фасадных работах отмечается устойчивость к промывке, влагостойкость;

Хорошая эластичность после нанесения покрытия; - при производстве такой краски срок службы покрытия составляет пятнадцать лет;

Герметичность пара, что приводит к отсутствию условий для размножения плесени и грибка.

Несмотря на простоту использования краски Снежка на водной основе, качественный результат требует подготовительных работ: шпаклевки, нанесения грубых и готовых грунтов и прочего. Потребителям может понадобиться противогрибковая грунтовка и другие отделочные и строительные материалы.

Все изделия этой польской марки отличаются высоким качеством. Краска для внутренних работ соответствует всем стандартам безопасности, которые подтверждаются соответствующими сертификатами качества. Что касается эстетической стороны проблемы, эта краска «Снежка» представлена в широкой цветовой палитре. Чтобы найти оттенки, наиболее подходящие для жилого или рабочего интерьера, а также их комбинации, можно использовать специальную программу, где много оттенков.

Но самое главное преимущество красок этого польского бренда заключается в том, что купить их можно по вполне приемлемой стоимости, доступной любому потребителю.Теперь она стала доступна во многих городах Украины,. Купить её можно в специализированных и сертифицированных точках.