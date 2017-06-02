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Автоломбард в Алматы
В настоящее время слово «Атоломбард» слышали практически все.
Автомобильный ломбард - финансовое учреждение, которое выдает краткосрочные кредиты, обеспеченные транспортным средством. Но некоторые автодилеры в Алматы выдают кредиты также под залог мотоциклов и специального оборудования.
Схема получения кредита в автоломбарде значительно легчее, чем в банке. Для регистрации договора займа и залога требуется только паспорт владельца авто и документы для автомобиля. Поскольку имущество остается залогом, поручители и свидетельство о доходах не нужны. Такой кредит может быть взят даже тем, у кого плохая кредитная история.
После подачи заявки на получение кредита автомобиль оценивается экспертом. Вероятную сумму займа и процентную ставку называют потенциальному заемщику. В случае согласия с условиями автодилера, заключается договор: заемщик уходит с деньгами, а авто - на стоянку, чтобы дождаться выплаты долга.
Любая услуга, которая включает в себя погашение кредита, имеет свои преимущества. Кредит под залог авто не является исключением, хотя он на сегодняшний день пользуется большим спросом. Возможность получать деньги под залог авто в течение дня, прозрачность транзакции и гибкий график платежей привлекают заемщиков. Но для принятия взвешенного решения необходимо учитывать как преимущества, так и недостатки автоломбарда.
Главное преимущество - это высокая скорость обработки кредита. Обычно процедура занимает не более двух часов.
- Чтобы получить кредит, вам не требуется согласие второго супруга.
- Ломбард не требует наличия гарантов и сертификатов дохода.
- Кредит можно взять даже в течение очень короткого периода времени: от нескольких дней до года.
- Обычно для досрочного погашения задолженности нет штрафов.
- Затраты на оценку транспортного средства, страхование и обеспечение парковки принимает на себя автоломбард.
- Если понадобится, то можно получить несколько кредитов для различных транспортных средств.
- Многие автодилеры предлагают деньги под залог паспорта автомобиля, чтобы авто остался у владельца.
- Предлагается гибкий график платежей, можно продлить договор, подлежащий выплате процентов.