Автоломбард в Алматы

В настоящее время слово «Атоломбард» слышали практически все.

Автомобильный ломбард - финансовое учреждение, которое выдает краткосрочные кредиты, обеспеченные транспортным средством. Но некоторые автодилеры в Алматы выдают кредиты также под залог мотоциклов и специального оборудования.

Схема получения кредита в автоломбарде значительно легчее, чем в банке. Для регистрации договора займа и залога требуется только паспорт владельца авто и документы для автомобиля. Поскольку имущество остается залогом, поручители и свидетельство о доходах не нужны. Такой кредит может быть взят даже тем, у кого плохая кредитная история.

После подачи заявки на получение кредита автомобиль оценивается экспертом. Вероятную сумму займа и процентную ставку называют потенциальному заемщику. В случае согласия с условиями автодилера, заключается договор: заемщик уходит с деньгами, а авто - на стоянку, чтобы дождаться выплаты долга.

Любая услуга, которая включает в себя погашение кредита, имеет свои преимущества. Кредит под залог авто не является исключением, хотя он на сегодняшний день пользуется большим спросом. Возможность получать деньги под залог авто в течение дня, прозрачность транзакции и гибкий график платежей привлекают заемщиков. Но для принятия взвешенного решения необходимо учитывать как преимущества, так и недостатки автоломбарда.

Главное преимущество - это высокая скорость обработки кредита. Обычно процедура занимает не более двух часов.