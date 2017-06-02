L CARNITINE

Карнитин синтезируется печенью человека, но это происходит при соблюдении определенных условий. Прежде всего, необходимо получить большое количество лизина и метионина - аминокислот, из которых он производится. Более того, производство l-карнитина зависит от присутствия в организме в это время определенных витаминов, гормонального фона и других факторов. В общем, l-карнитин производится в минимальном количестве у всех людей, за исключением тех, у кого есть редкие заболевания и вегетарианцев, которые не принимают карнитина, ввиду отсутствия в их рационе необходимых для этого источников.

Но далеко не у каждого есть условия для естественного синтеза L-карнитина, чего достаточно для использования подкожного жира. Поэтому добавки данного вещества в настоящее время очень популярны на рынке спортивного питания.

Стоит отметить следующие преимущества данного вещества для организма человека:

Устраняет высокоактивные органические кислоты из митохондрий;

Обеспечивает целостность клеточных мембран и органелл;

Обеспечивает надежную защиту от свободных радикалов, посредством уменьшения концентрации свободных жирных кислот, которые являются субстратом для их формирования;

Повышает не только физическую активность, но и умственную деятельность;

Увеличивает адаптивные способности организма и стрессоустойчивость;

Уменьшает содержание холестерина;

Обогащает кровь кислородом;

Предотвращает остеопороз;

Ускоряет регенерацию тканей, клеток.

Но всего выше названного можно достичь, только при соблюдении режима, и при выполнении упражнений.

Особенно эффективный L-карнитин увеличивает использование жира с увеличением скорости метаболизма, поэтому его следует принимать во время тренировки и утром. И несмотря на то, что он считается традиционным дополнением профессионалов и любителей фитнеса, также снижает вес спортсменов, но левокарнитин часто добавляется к программе и культуристам при наборе мышечной массы. Дело в том, что он делает атлета более стойким и энергичным, что позволяет тренироваться более интенсивно и помогает набирать лишь сухую мышечную массу. Принимать данное вещество рекомендуется в строго отведенное время..