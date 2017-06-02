Жидкость для электронных сигарет на oldchemist.ru

Основным преимуществом жидкостей для электронных сигарет является то, что при испарении, в отличие от табачного дыма, они не образует сажи, смолы, окиси углерода, азота, цианида водорода и других вредных веществ, которые чрезвычайно отрицательно влияют на организм курильщика. При всем этом, благодаря специальной ароматизированной композиции, жидкость для электронных сигаретдает вкус не только любимых сигарет, но и любого другого - вейперы могут попробовать более ста разных вкусов.

Практически, каждый человек любит сладкое. И курильщики не исключение. Для них есть жидкость для вейпа со вкусом шоколада или ванили. А для любителей кофе дозаправка на электронные сигареты с подобным вкусом позволит насладиться ароматом любимого горячего напитка в любом месте и в любое время. А те, кому по душе экзотика -могут закурить жидкость oldchemist(«старый химик») со вкусом фруктов, ментола и многих других.

Жидкость для электронных сигарет - универсальный продукт: он подходит для электронных сигарет независимо от их модели и дизайна.

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