Ветеринарная клиника "На рабочей" в Днепропетровске

Ветеринарная клиника "На рабочей" была основана в 2001 году и до сих пор специалисты лечат домашних животных. Их принцип работы заключается в следующем: бороться за жизнь и здоровье их четвероногих пациентов в любых, даже самых сложных ситуациях. Ветклиника начиналась с небольшой приемной и операционной, а сегодня она уже представляет большой круглосуточный комплекс, состоящий из залов наблюдения, ультразвука, цифрового рентгена, двух операционных, включая эндоскопические, больничные, лабораторные, манипуляции, аптеку, специализированный магазин, ветеринарный уход, кардиология с использованием допплера.

В среднем, на протяжении двух-трех часов специалисты смогут провести полную диагностику своего четвероногого пациента. Данная ветклиника отличается не только прочной материально-технической базой, но и командой, для которой профессия ветеринара стала главной целью в жизни. Домашние животные - это члены семьи, и поэтому их жизнь и здоровье так же важны, как и человеческие. Двери этой ветлечебницы всегда открыты, независимо от времени суток, праздников и погоды за окном.

Ветеринарная аптека при данной клинике предоставляет широкий спектр лекарств, необходимых для эффективного лечения и грамотной профилактики заболеваний у домашних любимцев. В этой аптеке можно будет найти большой список лекарств, витаминов, биологически активных добавок. Очень часто с домашними животными могут возникать любые неприятности в виде простуды, инфекции кишечника, небольшого повреждения лапки, полученного во время игры, прогулки и многое другое. И это может произойти в любое время суток. Но пугаться не стоит - можно даже ночью привести питомца к ним, где зверьку окажут своевременную профессиональную медицинскую помощь.

Для постоянных пациентов в этой ветеринарной клинике есть дисконтная программа, в соответствии с которой можно будет получить скидку в пять процентов на дальнейшее лечение домашних любимцев. Помимо того, здесь даже предоставят и VIP-программу, по которой можно получить скидку в семь процентов, если расходы на клинику составили свыше семи тысяч гривен.