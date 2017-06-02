Получаем высшее образование в Австралии

Многие желают получить высшее образование в университетах Австралии. И это неудивительно. Ведь общеизвестен стиль обучения в Высшей школе этой страны, который основан на трех основных принципах: оптимальном сочетании стоимости и качества, серьезном уровне подготовки будущих специалистов и ярких перспективах после получения диплома.

Практически во всём мире известна австралийская система квалификаций. Она позволяет перейти от уровня к уровню - до профессионала.

Австралийский учебный год длится с февраля по ноябрь. То есть, австралийский обучающийся, как уроженец, посвящает девять месяцев учебе и отдыхает, соответственно, три месяца и одна неделя между семестрами.

Желающие стать бакалавром в сфере технологий, должны будут потратить три или четыре года. Если же выбранная специальность находится в сфере медицины или юриспруденции, то можно получить степень бакалавра лишь спустя пять-шесть лет.

Особенно популярны в этой стране «двойные степени»: информационные технологии + менеджмент, бизнес + закон, лингвистика + психология. Чтобы получить такой двойной диплом, нужно будет учиться как минимум пять лет. Однако, его владельцем будет доволен любой, работодатель.

Для поступления в университеты Австралии обязательно необходимо предоставить сертификат или диплом с заявлением. Рекомендуется как можно скорее отправить заявки на прием в университет. Заявители, чьи заявки успешно принимаются, получат подтверждение от учреждения и документацию, описывающую политику учреждения в отношении сборов.

Желающие пройти обучение в университетах Австралии из Казахстана, могут подробнее узнать об этом на сайте http://vaeducation.kz/ru/catalogs/11267/avstralija.html.

Чтобы успешно пройти курс обучения в австралийских университетах, заявители должны обладать достаточным уровнем языковой подготовки в чтении, письме, прослушивании и разговоре. Заявители должны соответствовать любым из следующих требований: