Аскаридоз – природная катастрофа человечества

У всех на слуху пожары, ураганы, цунами и другие природные катастрофы. А про аскаридоз почему-то остается в тени, хотя это заболевание поражает каждого седьмого человека в мире!

Это инфекционное заболевание, которое вызывают паразитические черви – аскариды. Они поселяются в организме человека и паразитируют в нем. Что хуже всего, такой больной становиться заразным и годами распространяет яйца в окружающей среде.

Распространение гельминта

Многие удивляются, как паразит умудряется заразить так много людей.

Дело в том, что аскариды – это геогельминты. Для размножения они используют землю.

Ежедневно самка червя выделяет 250 000 яиц, которые выходят наружу с калом. Это около 90 миллионов в год! Большинство из паразитов гибнут, но даже одного достаточно для заражения человека аскаридозом.

Дальше яйца попадают в землю. Чаще всего это происходит в сельской местности, где отсутствует канализация и человеческие отходы служат удобрением для растений.

Там личинки созревают и могут храниться до десяти лет. В организм человека аскариды попадают с немытыми руками или растительной пищей.

Вред человеку

Если в человеке живет паразит, то врачи говорят о возникновении заболевания под названием аскаридоз. Оно имеет крайне разнообразную симптоматику. Если у человека сильный иммунитет или произошло заражение малым количеством червей – симптомов может и не быть вовсе.

Но чаще всего, аскариды проявляют себя следующим образом:

кашель,

запоры,

аллергии,

сыпь,

потеря веса,

утрата аппетита,

вялость,

хроническая усталость,

нервные срывы и т.д.

Как видно из данного списка, идет поражение всего организма. Это вызвано тем, что гельминт выделяет свои отходы в просвет кишки, где они впитываются в кровоток. Как следствие, идет отравление.

Профилактика аскаридоза

Чтобы избежать пагубного влияния аскарид, нужно придерживаться определенных правил.

Во-первых, нужно всегда мыть руки после контакта с землей. Особенно это важно для сельских жителей, дачников, рыбаков, охотников и других людей, чья деятельность связана с землей.

Во-вторых, всегда мойте продукты растительного происхождения. Все грибы, овощи, ягоды и фрукты потенциально небезопасны для человеческого организма. Если продукт падает на землю (например, во время пикника на природе) – даже одного яйца хватит для заражения.

Детальнее профилактика аскаридоза описана на специализированном ресурсе.

Итог

Несмотря на то, что про аскарид не говорят – это катастрофа двадцать первого века. Они вызывают массу нарушений, которые лечат симптоматически: лекарства от кашля, запоров, диареи и т.д.

Это приводит к тяжелым осложнениям, которые могут привести даже к летальному исходу. Поэтому берегите себя и минимум раз в полгода проходите обследование у специалиста.