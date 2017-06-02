Выбираем мебель для гостиной: секреты дизайнеров

Оформление гостиной - процесс сложный, но очень интересный. Если с самого начала вы определите четкий план дальнейших действий, ожидать неприятных сюрпризов во время ремонта не придется.

Что за план?

Определитесь с назначением помещения. Одно дело, если вы планируете здесь собираться по вечерам в тесном семейном кругу и совершенно другое, если любите шумные веселые посиделки с друзьями. Если позволяет площадь комнаты, можно здесь устроить также обеденную зону или, например, домашний рабочий уголок. Постарайтесь объективно оценить все достоинства и недостатки планировки. С помощью цвета, света и мебели легко подкорректировать пространство, превратив неуютное помещение в комнату, в которой всегда будет легко и приятно находиться. Подберите отделочные материалы, учитывая особенности помещения. В комнате с высокими потолками отлично будут смотреться подвесные системы, светлые и глянцевые обои или 3D панели помогут визуально расширить помещение, низкие потолки перестанут быть недостатком, если вы выберите вертикальный рисунок на стенах. Заключительный этап - выбор и расстановка мебели. Об этом пункте стоит рассказать отдельно.

Выбираем мебель для гостиной

Мебель в гостиную должна быть функциональной и стильной. Лучше отдавать предпочтение уже готовым гарнитурам. Коллекция мебели Сириус станет отличным решением - яркий модный дизайн, включающий металлические элементы; практичность; великолепные эксплуатационные характеристики. В коллекцию входят шкафы, комоды, соединенные композиции - все, что может понадобиться для создания уютной, комфортабельной обстановки.

Коллекция "Сириус" - продукт известной на российском рынке мебельной компании "МДЧ", которая за время своей работы успела завоевать любовь и доверие потребителей. Любая мебель от "МДЧ" изготавливается из экологичных материалов, на каждом этапе проводится контроль качества, что исключает риск попадания на рынок некачественного продукта. Дизайнеры фабрики тщательно отслеживают мировые модные тенденции мебельного рынка и самые интересные решения воплощают в своих коллекциях. "Сириус" - яркое этому подтверждение.

Ваша гостиная может стать такой, какой вы хотите ее видеть. И добиться нужного результата не так сложно - нужно лишь опираться на свои желания, предпочтения и при выборе отделочных материалов, мебели отдавать предпочтение продукции проверенных брендов.