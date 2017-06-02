Немецкие монеты

От динариев пилигримов Кельна до пфеннигов, Крейцеров, Талеров, Марки и Евро ... Германия -является второй страной после Соединенных Штатов Америки, где очень развито коллекционирование монет (нумизматика).

На территории современной Германии насчитывалось свыше двух тысяч королевств, княжеств, которые выпускали свои собственные монеты. Даже после образования Германской империи многие страны сохранили право чеканки (аверс должен был соответствовать установленному стандарту, а реверс - любой, тот же принцип применяется при выдаче памятных двух евро и прочих).

Окончание Второй мировой войны раздробило эту страну на четыре зоны оккупации: британскую, французскую, американскую и советскую. Три из их (за исключением советской) вводили в денежный оборот немецкую марку, равноценную стам пфеннигам. И тем самым, в стране существовали сразу две валютные системы: в западной части - немецкая марка, на Востоке оставалось в обращении Рейхсмарк, марка проката и знак военного командования союзников (впоследствии он был заменен на деньги ГДР).

Эмиссия первых монет Германии была со стороны Банка немецких земель в послевоенные годы. Спустя около десяти лет этот вопрос был продолжен Федеральным банком страны. В начале нынешнего столетия, как известно, Германия присоединилась к Европейскому союзу, а немецкая марка была заменена евро. С того времени немецкие монеты стали коллекционными, что привело к быстрому увеличению цены немецких монет на интернациональных нумизматических рынках. Меньше чем за десять лет стоимость некоторых немецких монет несколько раз превышала объявленную деноминацию.

В дополнение к сменным монетам, Германия выпустила памятные экземпляры, достоинством в две, пять и десять марок. На всех монетах изображены великие деятели и лидеры немецких партий. Используемыми металлами были драгоценные - золото и серебро и бесценный медно-никелевый сплав. В настоящее время памятные монеты этой страны являются очень востребованными среди нумизматов со всего мира.

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