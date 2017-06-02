Пансионат для больных деменцией

Пансионат для пациентов с сосудистой деменцией в Балашихе поможет пожилому человеку восстановить свою жизнедеятельность и облегчить его родным и близким заботу о них. Персонал данного пансионата оказывает профессиональную помощь пожилым людям и прохождение всех необходимых лечебных процедур. Их сотрудники имеют большой опыт работы с пациентами, страдающими умеренной и тяжелой формой деменции или у которых был инсульт.

В этом пансионате в Балашихе лежащий пациент, заболевший деменцией получает следующее:

Квалифицированные лечебные услуги;

Услуги по внедрению всех гигиенических процедур.

Тщательная забота и ясный режим дня в данном пансионате.

В социальных пансионатах для больных деменцией в Балашихе предоставляется психологическая помощь квалифицированного специалиста, который сможет подобрать индивидуальные дозы медикаментов для пожилых пациентов и подкорректирует назначенные лекарства другими врачами. Таким образом, можно будет исключить торможение и путаницу сознания. Лежащий пожилой пациент, страдающий деменцией, будет окружен заботой и постепенно возвращаться к нормальной полноценной жизни, и сможет радоваться ей.