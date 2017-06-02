Котлы отопления

Отопление в доме дорожает с каждым годом, поэтому владельцы пытаются найти более экономичные варианты. Чтобы обеспечить хороший нагрев в жилом или рабочем помещении с существенной экономией, можно купить котел дровяной. Это самый популярный среди отопительных приборов, поскольку для обогрева комнаты требуется только древесина, и это экономит значительную сумму денег, особенно в периоды сильного холода.

Дровяные котлы длительного сжигания удобны и просты в эксплуатации. В некоторых случаях недостатком является то, что необходимо постоянно дозаправлять, примерно каждые четыре часа. Однако, эта проблема решаема, благодаря специальной конструкции новых котлов, которые могут производить тепло при одной заправке дровами, до четырнадцати часов.

Работа котла начинается с тлеющего топлива (угля, дерева) в печи. В связи с тем, что подача кислорода ограничена, процесс тления замедляется настолько, насколько это возможно, это позволяет делать менее частые закладки для нового топлива. Этот принцип функционирования экономит горючее, поскольку одна закладка на 80 процентов длиннее, чем в твердотопливном котле. Это тоже сокращает время, необходимое для управления котлом. Купить эти изделия в Украине можно на сайте https://aldentrade.com.ua.