Какой автомобиль подходит для путешествий по бездорожью?

Многие любители экспедиций рано или поздно сталкиваются с проблемой выбора автомобиля, которые подойдет для путешествий на дальние расстояния по бездорожью. И решить данную проблему не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что его выбор зависит от ряда ключевых факторов.

Выбор авто является сложным процессом, поэтому к нему нужно очень серьезно и ответственно подходить. Конечно, для бездорожья лучше всего подходит внедорожник, который специально создан для плохих дорог.

На автомобильном рынке предлагают огромное количество внедорожников, которые отличаются по характеристикам и габаритам. Чтобы упростить выбор мы расскажем, какими именно качествами должен обладать автомобиль для экспедиций.

Грузоподъемность авто

Размер автомобиля для путешествий зависит от расстояния поездки, потому что чем длительнее будет поездка, тем больше снаряжения потребуется для комфорта и безопасности. То есть авто для экспедиций должно иметь хорошую грузоподъемность, для размещения в нем запасов продуктов, топлива, а также людей, решивших отправиться в путешествие. При учете всех этих факторов грузоподъемность машины должна быть более 500 килограмм.

При выборе предпочтение нужно отдавать однообъемным авто, также не будет лишним большое количество дверей, это значительно облегчит доступ к снаряжению и припасам.

В качестве машины для экспедиций часто рассматривают пикап, однако в таком кузове авто имеет много минусов, среди которых ограниченный доступ к снаряжению и конечно его безопасность. В закрытом авто больше шансов сберечь от воров припасы и снаряжение.

Кроме того перед поездкой подумайте о ремонтопригодности нового автомобиля. В больших городах таких проблем, как правило, не возникает, для выбора подходящего сервиса стоит лишь просмотреть каталог СТО, но в экспедиции в небольших селах ремонтировать авто при поломке придется в каком-то гараже. Поэтому если путешествия будут далеко от крупных городов, нужно выбирать самую простую машину с минимальным количеством электроники.

Дизельный или бензиновый мотор?

Для облегчения выбора перечислим достоинства и недостатки двух видов двигателей.

Бензиновые двигатели динамичные, имеют хорошую теплоотдачу, кроме того их ремонт проще, чем моторов на дизеле. Однако у таких двигателей ниже крутящий момент из-за чего у нагруженного авто динамика снижается, а расход топлива увеличивается. Минус автомобилей с крутящим моментом хорошо виден при езде по бездорожью, потому что постоянно приходится давить на сцепление, что значительно снижает его срок службы.

Обычно дизельные двигатели отличаются своей надежностью и неприхотливостью, кроме того у них большой моторный ресурс. Отличие в динамике мотора между груженным и пустым авто стирает высокий крутящий момент, однако динамика разгона у бензинового двигателя выше. Также минусом такого двигателя является необходимость в зимний период добавлять в топливо специальную присадку, которая не даст дизелю загустеть, если заправляться приходится на мелких АЗС.

При выборе автомобиля для путешествий постарайтесь изучить разные варианты, чтобы подобрать машину, которая в дороге не будет создавать лишних проблем.