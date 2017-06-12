Ресторан Хуторок в Киеве

«Хутирец» - ресторан Киева , который поглотил прогрессивные взгляды на кулинарию мира и искренность украинской души, щедрость деревенского застолья и универсальность казачьего фужера. В живописной деревне Подгорцы, находящейся около украинской столицы имеется уютный и комфортный, который поглотил прогрессивные взгляды на кулинарию мира и искренность украинской души, щедрость деревенского застолья и универсальность казачьего фужера.

Главное, что отличает «Хутирец» от любого другого национального ресторана - это изысканная кухня. Меню миниатюрное и прекрасное, как красота народного фольклора. Каждое блюдо здесь было не случайным, потому что его тщательно отслеживали по трем критериям: «вкусно», «стильно», «полезно». Цель шеф-повара данного заведения общественного питания - это сохранить девичью тонкую талию или мужские мускулы, добавить румянца в щеки. Итак, витамины, органические продукты и минимальное тесто и жирные в пище. Кроме того, посетители будут удивлены европейской подаче, которая присуща подлинным украинским блюдам.

в ресторане "Хуторок" это как обычно, как дома, и это вкусно как у бабушки на кухне. Оригинальный дизайн, старинные предметы повседневной жизни удивят иногородних посетителей и вызовут приятные воспоминания детства о проживании у бабушки, а атмосфера казачьего «шинка» будет уместна для истинной мужской компании за бокалом перцовой водки и душистой домашней колбасы с хреном. Блюда здесь устроены гармонично. Однако, компоненты блюд достаточно отделены друг от друга, и поэтому каждый из них можно увидеть и сразу узнать - такая традиция есть в ресторанах мирового класса. Высокая кухня Франции (к которой относятся изысканные соусы и подливки, а также сливочные консистенции супов), рыбные традиции Средиземноморских стран переплетаются в знакомых блюдах каждому украинцу. Вот почемуэто как обычно, как дома, и это вкусно как у бабушки на кухне. Оригинальный дизайн, старинные предметы повседневной жизни удивят иногородних посетителей и вызовут приятные воспоминания детства о проживании у бабушки, а атмосфера казачьего «шинка» будет уместна для истинной мужской компании за бокалом перцовой водки и душистой домашней колбасы с хреном.

Большие залы - первый и второй этажи - позволяют посетителям чувствовать себя комфортно и расслабленно. Желающие встретиться с друзьями, или с партнером по деловым переговорам, или отдохнуть в выходные с семьей - в Хуторке будет место, которое понравится и подойдет всем желающим.

Терраса на открытом воздухе хороша для обеда в приятную погоду, стакан прохладного пива в жаркое время года, быстрый кофе - с дороги. Большой зал, расположенный на втором этаже со светлыми окнами, с занавесками, вышитыми вручную местными рукодельницами, отлично подходит для проведения банкетов, а также для небольших дружеских посиделок. Зал на первом этаже оборудован большим дубовым баром, как в украинской таверне.