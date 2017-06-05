Как купить кофейню, которая действительно приносит прибыль

Конкуренция в малом бизнесе, особенно в тех сферах, где всегда есть деньги, высока – все, или почти все начинают «с низов». Можно чуть упростить себе деловую жизнь, как минимум не тратя время на «пробивание» себе пути до конкурентов и на выстраивание базовых рабочих процессов. Упростить и купить готовый малый бизнес, выбрав тот, который мало зависит от кризиса и проблем с поставщиками (от этих рисков также стоит себя оградить).

Ниш, которые не зависят от поставщика и в которых готовые активы доступны по ценам, чтобы можно выбирать между ними и делом с нуля, не так уж и много. Одна из таких – сфера HoReCa, сегмент кофеен и кафе.

Рассказываем, как купить кофейню без проблем, как проверить качество работы и прибыль кофейни и не ошибиться.

Вкус кофе

Проверку кофейни начинаем до деловых переговоров. Находим рекламное объявление о продаже, просим адрес кофейни и посещаем её лично, пока еще не тайным покупателем.

При посещении заказываем себе разный кофе, по нескольку чашек на оценку. Заказываем и начинаем тщательно дегустировать – может быть, и не за один день, чтобы не получить тремор и учащенное сердцебиение, но стараемся попробовать весь кофейный «ассортимент».

Дегустировать и распробовать нужно две особенности кофе:

* Общее качество. Не слишком ли он горчит, нет ли ощущения жженных зерен на языке. Здесь никаких познаний или законченных курсов бариста не нужно – отличить плохое качество, «просто» плохое, от достойного, может каждый. Это с оттенками и нюансами обжарки нужно вникать в детали – в случае с плохим кофе деталей нет.

* Свой вкус. Кофейни в России работают больше двадцати лет, давно есть ценители и любители разных вкусов. Специально для них владельцы кофеен стараются выдержать и сделать уникальным вкус главного напитка заведения. Каждая кофейня старается не походить на конкурентов и подбирать у поставщика зерна из одной области и одной обжарки. Чтобы понять, есть ли у кофейни свой вкус, придется походить по другим, позаказывать чашечки в них и сравнить. Если у

кофейни тот самый, свой, уникальный вкус есть – её владелец разбирается в бизнесе. Если же вкус меняется от недели к неделе, или он вообще ничем не отличается от вкуса в типовых кофейнях, вроде Старбакса – стоит посмотреть на другие предложения купить готовый малый бизнес.

После оценки вкуса кофе, всё также покупателем, еще не принимая решения о покупке, оцениваем, как в кофейне продают сопутствующие товары. Как офрмлена витрина, насколько хорошее качество у кондитерских изделий и мясных блюд.

О том, как оценить, расскажем в следующей статье.

Успехов!