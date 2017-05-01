Стабилизаторы напряжения для дома 1-2 квт

Для того, чтобы в квартире все приборы, работающие на электричестве получали достаточно энергии для бесперебойной работы, должен быть установлен стабилизатор.

На рынке можно встретить достаточно много фирм и компаний, выпускающих регуляторы параметров сети для дома, но не все они могут похвастаться многими бесценными качествами, которыми наделены качественные стабилизаторы фирмы Норма М. Для сетей в домах с однофазной разводкой покупают стабилизатор напряжения однофазного типа.

Что касается тех. характеристик, то все они рассчитаны на удобное и выгодное пользование прибором.

В первую очередь, стабилизаторы Норма М безопасны и соответствуют всем нормам пожарной безопасности, имеют сертификаты РосТест и выпускаются уже более 12 лет.

Что касается надежной работы корректора сети, то в нем предусмотрены авиационные реле, срок использования которых более десяти лет. При работе без вмешательства людей, стабилизатор сам добавляет вольтаж до нужных значений, а при подскакивание электроэнергии к опасным значениям, отключает приборы от сети. Автоматически всегда нормализует ток, поэтому любые электроприборы в квартире всегда будут работать стабильно и безопасно.

Для лучшей эксплуатации, комнатные приборы фирмы Норма М от 1 квт до 3 квт работают без внешнего звука, что делает их незаметными.

Расход электроэнергии стабилизатор напряжения способен довольно существенно снизить и экономно расходовать энергию до 45% при транзитном режиме.

Вообще, контора производит приборы для домашнего использования двух видов - это магистральные и сетевые.

Размеры корпусов устройств самые разные от напольных до навесных, очень компактных, бывают мини корпуса, слим корпуса и тор РС.

Однофазные датчики напряжения работают без обрыва фазы, что намного продлевает долголетие электроаппаратуры, особенно компьютеров, телевизоров и другой ранимой к резким перепадам в сети бытовой электротехники.

Что характерно для стабилизаторов Норма М, так это то, что даже если напряг сети снизится, прибор не даст свету погаснуть, домашней технике отключиться. Купить стабилизатор напряжения для дома вольтодобавочного типа можно в любом магазине электрики.

Приборного датчика компании Норма М не страшат взрывные перегрузки сети, время при отключение автомата чуть дольше, чем время кратковременного электроимпульса.

Однофазный датчик не искажает ток, что позволяет аудио техники звучать без посторонних шумов и не наблюдается искажение звука.