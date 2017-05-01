Отдых на пляжах Средиземного моря

Кто же не желает насладиться отдыхом на пляжах Средиземного моря и качеством гостиничных услуг. Для этого нужно заказать горячую экскурсию в Коста-дель-Маресме - испанский курорт, расположенный в Каталонии. Здесь есть храмы и монастыри, и в то же время - немало современных развлекательных заведений, что создает оригинальный контраст. И поэтому, отдых на этом курорте никого не оставит равнодушным. Здесь присутствует реальная испанская атмосфера: веселье, страсть и любовь.

Отличительной особенностью местных пляжей являются великолепные серебристые пески. Вместе с лазурными и прозрачными водами они создают цветовую гамму, которую сложно описать словами. Самые популярные пляжные курорты это - Сент-Поль-де-Мар, Санта-Сусанна, Пинеда-де-Мар. Первые два из них предоставляют грандиозные возможности для отдыха шумных компаний. Около береговой линии расположены различные заведения общественного питания, шумные дискотеки. А третий из них более подходит для любителей спокойного отдыха.

В нескольких минутах ходьбы от пляжей располагаются комфортные отели для каждого уровня материальных возможностей.

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