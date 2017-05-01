Теплые воспоминания о Крите

Каждый раз отправляясь на отдых мы хотим привести его частичку с собой. Приобрести что-нибудь, что напомнит нам зимой о чудесных пляжах, тёплом солнце и моментах счастья, когда мы открывали для себя новые и неизведанные ранее впечатления. Не является исключениям, конечно же, и любимый многими греческий остров Крит. Сувенирные лавки городов этого острова переполнены различными вещами разной степени полезности. Здесь вы сможете найти и дешевые безделушки, и действительное ценные вещи, которые еще много времени будут радовать вас. О том, как не потеряться среди такого большого разнообразия и на что лучше обратить внимание мы сегодня и поговорим. Итак, какие сувениры привести с Крита.

Стоимость имеет значение

Все мы понимаем, что цены в курортных городах значительно выше нежели в среднем по рынку. А цены в курортных городах еврозоны могут и вовсе поразить впечатлительного туриста. Поэтому часто случается так, что мы тратим большинство своих денег на отель, развлечения и экскурсии в итоге практически ничего не оставляя на сувениры. В этом случае нам и придут на помощь милые безделушки, которыми переполнен практически каждый магазин острова Крит.

Разнообразные брелоки, магнитики, открытки. Вы точно не ощутите дефицита выбора. Старайтесь выбирать те вещи, которые действительно покажутся вам оригинальными и будут напоминать об острове. Это может быть греческая письменность, изображения греческих мифов или самого острова. Очень ценной покупкой могут оказаться открытки с изображением исторического Крита, большинство таких мест уже нельзя увидеть вживую, поэтому они имеют особенную ценность. Стоимость всего этого удовольствия колеблется в районе 1 – 5 евро за штуку.

Также к этой категории вещей можно отнести майки и бейсболки с принтами греческой тематики. Кому-то может быть более приятно носить сувенир на себе нежели, например, прикрепить на холодильник. Однако будьте готовы, что футболки ценой 10 евро будут желать лучшего качества, а действительно хорошие вещи обойдутся уже значительно дороже, примерно 30 евро и выше.

Сувениры как выгодная покупка

Некоторые покупки быть может не принесут вам столько ностальгии как специальные сувениры, но практичность и выгода от их приобретения еще долгие месяцы будет греть вашу душу. Примером таких вещей несомненно служат шубы. Греция страна с очень тёплым климатом и подобные изделия там стоят в среднем значительно дешевле чем на территории стран СНГ. На Крите можно купить практически любую шубу начиная от среднего качества и заканчивая самым высоким. Поэтому если вы располагаете суммой в 300 – 700 евро или выше, то данное приобретение будет вам весьма кстати.

Также при поездке на Крит обязательно купите несколько бутылок оливкового масла. Греческое оливковое масло имеет высочайшее качество и потрясающие свойства, так что эта покупка точно не будет лишней. Его стоимость колеблется в районе 5 – 6 евро за литр.

Натуральная косметика – лучшее вложение

Греция славится своей натуральной косметикой, поэтому подбирая себе сувениры вы просто обязаны обратить внимание на эту продукцию. Выбирайте себе по вкусу, ведь что бы вы не выбрали, будь это крем для лица, скраб или гель для душа можно не сомневаться в превосходном качестве. Вы можете поискать в аптеке или посетить специализированный магазин Оlive Garden недалеко от набережной в городе Ретимно. В этом магазине вы сможете найти все самые известные греческие косметические бренды. Средняя стоимость косметики составляет приблизительно 25 евро, однако можно подобрать средства, как и дешевле так и более элитные.