История бизнеса после регистрации ФЛП

Я являюсь продавцом мужской одежды четвертого поколения. После регистрации Флп, мой магазин, Алан Дэвид Таст, продает мужские костюмы высокого качества в Нью-Йорке. Все предметы одежды, включая смокинги, спортивные пальто, брюки, пальто, плащи, рубашки и даже заказные галстуки, полностью изготовлены по индивидуальному заказу - ничего не сделано по размеру или вне рамок. Все сделано в США. Ничто не передается за границу.

Быстрый старт фирмы

Я начал свою карьеру в Мое Гинзбурге (мой дедушка) еще в 1992 году. В то время Мо Гинзбург продавал 1000 костюмов в неделю и занимал 70 000 квадратных футов в районе Флэтерирон. Магазин был закрыт, когда произошел случайный удар, поэтому я открыл свой собственный бизнес в марте 2001 года в центре Манхэттена, в одном квартале от Всемирного торгового центра. У меня был лофт на 10 000 квадратных футов и продавались популярные внедорожные костюмы.

Несколько месяцев спустя, когда произошло 11 сентября, мой магазин и район сильно пострадали. Вместо того, чтобы бросить курить, я нанял отставного таможенника, который научил меня измерять. У него все еще был клиент, и он отвел меня в свои дома и офисы. Таким образом, я перешел в бизнес на заказ.

Я закрыл свой оригинальный магазин в 2004 году и открыл ФЛП в 2005 году небольшой демонстрационный зал по-прежнему в центре города. Тогда город осудил здание, чтобы построить Фултон-Стрит-Хаб, и меня выгнали. Все еще сражаясь, я занял место в центре города, а остальное - история.

Практический подход

Как владелец ФЛП, мне важно быть на связи со всеми аспектами бизнеса. Я отношусь к своим клиентам как к золоту, и я хочу с ними познакомиться. Но моя страсть - моя рулетка. Я изложил много лет назад, чтобы улучшить процесс измерения на заказ. Я могу подойти любому, от 5-летнего мальчика до самых тяжелых мужчин.

Я считаю, что индивидуальные костюмы должны не только подходить, но и быть лестными. Пользовательский костюм может поместиться, но он может быть квадратным, или лацканы могут быть слишком широкими, или положение кнопки может быть выключено. Эти маленькие детали могут превратить средний подходящий костюм в прекрасное произведение искусства. И когда этот клиент входит в комнату, все будут восхищаться припадками и знать, что это сделано на заказ для него.

Я могу заставить человека выглядеть выше, регулируя длину куртки. Я могу заставить человека выглядеть стройнее, поставив позицию кнопки в нужном месте. Я могу взять покатые плечи и заставить их выглядеть царственно, и я могу взять большую задницу и заставить ее выглядеть меньше. Все, регулируя некоторые критические измерения, которые я узнал за эти годы.

Мое самое большое препятствие - как справиться с нашим ростом. Я отказываюсь открывать другой магазин; Мне нужно работать с моими клиентами или, по крайней мере, быть там, чтобы следить за всем. Я не могу воспроизвести себя, и очень трудно найти хороших таможенных портных и слесарей. Мне повезло, что у меня есть несколько хороших, но они были со мной в течение многих лет, и по мере приближения пенсионного возраста молодых молодых портных, проходящих по трубопроводу, не было.

С уважением биограф Джон Тафт