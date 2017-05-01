Израильские курорты, которые стоит посетить!

Самая любимая и популярная у большинства туристов страна - Израиль. Одна из тех стран, которая имеет много названий; в которой никогда не работают по субботам (еженедельный праздник - шаббат), чьи жители, из-за национального менталитета, говора (акцента) и любви к деньгам прославились больше, чем сама страна.

Не стоит забывать и о лечебных курортах Израиля, и о национальном культурном наследии.

Что посетить в Израиле

Топ израильских курортов или «мама одобряет»:

Иерусалим - место всех святых: Стена Плача (в которую можно положить записку с главным желанием или попросить прощение за грехи), храм Гроба Господня (не только помолиться и приложиться к ликам икон, но и посмотреть саму церковь - а она очень красива), посетить мечеть Аль-Акса (что на Храмовой горе). Не важно, какой веры турист - важна вера в Всевышнего;

Побережье Мертвого моря - для тех, у кого проблемы со здоровьем, особенно с кожей - водный источник богат солью и элементами, лечение в больницах Израиля у Мертвого моря - пользуется популярностью среди туристов со всего мира;

Тверия - второй лечебный курорт с горячими источниками, в которых находятся все элементы химической таблицы Менделеева, прекрасно лечит заболевания, связанные с суставами, с простудными болезнями;

Эйлат - тех, кто никогда не был на Красном море и для любителей активного водного отдыха. Эта пляжная зона ждет вас!

Тель-Авив - рассчитанный на молодых и энергичных туристов - огромное количество увеселительных заведении и конкурсов;

Герцлия - самый дорогой пляжный курорт в израильской стране, зато огромное разнообразие гостиниц, сетей питания и магазинов. Спокойная аура, отсутствует столпотворение (как во многих крупных курортных зонах отдыха негде вступить);

Нетания - самый дешевый пляжный курорт в израильской стране, все тоже самое что и в Герцлии, но за небольшие деньги, но придется смириться с столпотворением (не все могут позволить Герцлию);

Хайфа - деловой город Израиля и крупнейший порт. Сильное отличие от остальных: он больше близок к Европе, чем к Израилю (именно тут игнорируется шабат) - основное достояние - горная библейская возвышенность Кармель (известное религиозное место у верующих всех стран);

Яффо - главное у христиан, так как довольно долгое время проживал апостол Петр и именно в тот дом (который цел и по сегодняшний день) увидел вещий сон, который позднее придал толчок к самостоятельности православной религии;