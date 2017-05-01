Как добраться из Вены в Шопрон?

Расстояние из Вены в Шопрон не превышает и 70км. Но даже на таком небольшой отрезке, не стоит пренебрегать выбором трансфера! Ведь от этого зависит не только ваш комфорт, но и безопасность!

Данная статья содержит вспомогательную информацию, которая обеспечит вам лучшее решение согласно вашим предпочтениям. А менеджеры нашей компании помогут в выборе оптимального вида трансфера по этому маршруту.

Автобус

На данном маршруте, автобус показывает себя как самый размеренный трансфер. Начинается наш путь на Венском вокзале, их которого бы направляемся до города Эйзенштадт. Берём билет и направляемся до остановки Loipersbach-Schattendorf, на которой пересаживаемся на поезд-экспресс, который доставит нас прямиком до Шопрона.

Первая половина пути более спокойная, так что вы смело, можете немного поспать или заняться своими делами. Примерная длительность трансфера со всеми пересадками – три часа.

Поезд

Поезд – отличное решение для ознакомления с местностью, так как имеет два интересных маршрута. Первый и основной, прямиком через город Эбенфурт, который насыщен достопримечательностями.

Второй и более длинный, путь в объезд через Винер-Нойштадт, обладает большей длительностью, но и показывает необычную сторону города. Среднее время трансфера первого – полтора часа, а второго – до двух.

Узнать стоимость билета можно на жд-вокзале или на сайте компании перевозчика.

Такси

Самый простой и быстрый, но как следствие, и не самый дешевый трансфер из Вены в Шопрон – это такси! Преимущество такого трансфера заключается в том, что не придется из аэропорта или отеля тащиться с багажом и искать остановки общественного транспорта, подстраиваясь под его расписание.

Профессиональный водитель заберёт вас в указанной точке и довезёт до пункта назначения. Серьёзным достоинством является то, что автомобиль для трансфера вы выбираете сами.

Такси – это максимальный уровень комфорта, с возможностью остановиться в любом понравившемся месте, либо изменить маршрут и направление в любой момент.

Стоимость такого трансфера будет на порядок выше общественного трансфера. Заказ можно сделать через интернет, по телефону или на стойке соответствующей компании. Длительность трансфера не превысит одного часа.

Узнать стоимость и/или купить билеты по интересующему вас виду трансфера вы можете на официальном сайте компании перевозчика.