Термостатный кефир

«Николаевская ферма» представляет собой завод по производству натурального молока, продукты которого выбирают любители здорового питания, и ведущие правильный образ жизни, ценители натурального и действительно полезного питания.

Клиенты данного завода требуют для себя крепкого здоровья, поэтому они также желают высокого качества молочных продуктов, которые являются важным компонентом здорового питания. Продукт от Николаевской фермы выбирают люди, которые ценят открытость, качество и честность.

Молочные продукты от «Николаевской фермы» выбирают следующие категории:

Те, кто ведут здоровый образ жизни.

Любящие родители.

Ценители качественных молочных продуктов.

Приверженцы природных и полезных продуктов.

Кефир давно известен, как полезный кисломолочный напиток, который не только обладает приятным вкусом, но и считается источником здоровой кишечной микрофлоры. Его диетические и оздоровительные преимущества были обнаружены сотню лет назад. Однако, в настоящее время наличие таких качеств зависит от технологии производства.

Данный завод выпускает термостатный кефир, который помогает в следующем:

Значительно улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Существенно укрепить иммунную систему.

Улучшить питание клеток и тканей витаминами и микроэлементами.

Что означает термостатный кефир? Отличие от обычного - непосредственно в технологии. Если популярный продукт изготавливается в баке, а затем выливается в подготовленную упаковку, то этот кисломолочный напиток поступает непосредственно в контейнер, в котором он затем продается. Это позволяет избежать дополнительного контакта с воздухом и другими факторами, которые чаще всего, снижают качество конечного продукта.

«Николаевская ферма» предлагает перейти на здоровое питание: купить термостатный кефир - значит выбрать самый питательный, здоровый и качественный напиток. Подробнее ознакомиться с самим продуктом, его энергетической, пищевой ценностью, можно на сайте компании.