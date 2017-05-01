Студия ландшафтного дизайна Альтпарк

Студия ландшафтного дизайна в Перми "Альтпарк" активно занимается данной сферой деятельности, и время от времени осваивает все новые направления. Они выполняют работы по благоустройству участков: строительство дорожных и тропических лесов, подпорных стен, дренажных систем, альпийских горных выработок, а также строительство водных каскадов, ручьев и декоративных прудов и прочего.

Каждый проект начинается с просьбы потенциального заказчика и его пожеланиями. Они вместе заполняют анкету, в которой указываются конкретные детали проекта. Затем специалист студии отправляется на место реализации проекта, где он выполняет визуальный осмотр территории, измерения, геодезические съемки, фотографирование, экспертизу почвы, ориентацию по сторонам света и берет образец плодородной почвы для анализа в лаборатории. Весь собранный материал передается проектировщику, который производит инсоляцию и ландшафтный анализ, после чего приступают к разработке проекта.

В процессе реализации проекта они стремятся к тому, чтобы любой участок имел свою уникальность в ландшафтном дизайне. В своей работе они применяют только высококачественные материалы и оборудование.