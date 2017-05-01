Удивительный отдых в Израиле

Кому не хочется съездить на море? Одним из самых подходящих вариантов для отдыха в любое время года является горящий тур в Израиль. На территории этого государства находиться без визы можно до девяноста дней, раз в полгода.

Если по каким-то причинам не получилось съездить в отпуск в летний период - не беда. В Израиле действует круглогодичный курорт, благодаря этому отдохнуть можно в любое время года и не обязательно ждать лета. Отдохнуть можно в таких городах: Эйлат, Иерусалим, Тель-Авив и во многих других.

Отдых на морях Израиля

Для тех, кто любит отдых на пляже, Израиль предлагает целых три моря: Мертвое, Средиземное и Красное. Так как четверть жителей Израиля – это иммигранты из России, то языковой барьер отсутствует. В этом случае туристы могут чувствовать себя как дома.

Отдых в Израиле является отличной возможностью укрепить здоровье. На весь мир славятся своими лечебными свойствами воды Мертвого моря, но в Израиле очень много и других целебных источников. Также выздоровлению многих людей, приезжающих со всего мира, способствует тот факт, что в лечении используются современные методы и разработки израильских врачей и ученых.

В Израиле самая крупная в мире биржа алмазов и поэтому есть возможность купить украшения с пятидесяти процентной скидкой. В Тель-Авиве очень много брендовых магазинов. В связи с этим есть возможность не только отлично отдохнуть, но и сделать покупки с хорошей скидкой.

Израиль считается святой землей, и верующие люди могут заказать экскурсию, например, в храм Благовещения или храм Гроба Господня. Посмотреть различные исторические памятники.

Тем, кто увлекается водным спортом, в Эйлате есть дайв-сайт для дайвинга. Заняться дайвингом в Эйлате без труда смогут как профессионалы, так и новички. Множества вариантов для погружения позволят выбрать такую программу, которая будет соответсвовать ваших навычкам дайвера. В Нагарии есть виндсерфинг. А Герцлия славится яхт-клубом.

Для семейных пар с детьми, так же есть разные развлечения таки как: зоопарки, аквапарки, аттракционы. Детям в Израиле понравится отдыхать и потому, что к ним там особое отношение. Мелкое хулиганство и непослушание детей в Израиле - это нормальная, общепринятая норма поведения. В отелях предлагают свои услуги русскоговорящие нянечки. Поэтому детям будет, чем заняться и отдых оставит не забываемые впечатления. А также для семейного отдыха в Израиле очень доступные цены.