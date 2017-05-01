Биодизельное топливо – что оно из себя представляет?

Биодизель – это топливо, получаемое из жиров животного происхождения и различных масел. Это своеобразная альтернатива солярки, которая может использоваться в чистом виде или в качестве добавки к основному сырью.

Биодизель отличается достаточно высокой температурой воспламенения – 150 градусов. Этот факт делает процесс транспортировки горючей жидкости более безопасным. Топливо обладает высоким показателем смазывающей способности. Благодаря этому ресурс двигателя увеличивается более чем на 50%.Цетановое число значительно больше, чем у дизельного топлива – 51.

Процесс ценообразования

На протяжении последних 10 лет в европейских странах существенно вырос спрос на биодизель. Ценовая политика продукта находится в прямой зависимости от природного газа. Из него получают метанол, который необходим для производства биодизельного топлива.

Использование биодизеля позволяет предпринимателям снизить расходы и увеличить прибыль. Сокращаются затраты на экологические платежи и различные дотации. На стоимость продукции влияют погодные условия - при благоприятной погоде урожайность более высокая. В отличие от нефти, биодизельное топливо изготавливают из возобновляемых ресурсов.

Производство биодизеля

Важно отметить, что биодизельное топливо отличается высокой экологичностью. После попадания сырья на почву, оно перерабатывается бактериями анаэробного типа в течение 30 дней. Восстановление ресурсов оказывает высокую значимость на процесс производства топлива.

Основным источником сырья является рапс, урожайность которого в России достаточно высока. Масло, полученное из этой культуры, самое дешевое, поэтому изготавливать из него топливо выгодней всего.

К основным этапам производства дизельного топлива можно отнести следующие:

Посадка и последующий сбор культур. Проведение тестирования, определяющего показатель влажности, наличие сорняков и эруковой кислоты. Отделение масла от шпора с помощью маслобойки. Добавление метанола и катализатора.

В итоге производитель получает биодизель в чистом виде и глицериновую фракцию, которая после соответствующей переработки превращается в глицерин. Это вещество часто используют в косметологии и фармакологии.

При должном уходе и соблюдении всех рекомендации по выращиванию рапса, с 1 гектара земли можно получить тонну биодизельного топлива. За перевозку продукции беспокоиться не стоит – токсичность биодизеля ниже, чем у поваренной соли, а по биологической чистоте его сравнивают с сахаром.

Источник: "Конекс Oil" - дизтопливо с доставкой по Москве и Подмосковью.