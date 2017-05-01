Экономические причины возникновения инфляции

Инфляция – это устойчивое увеличение уровня цен на совокупность товаров и услуг в экономике за определенный временной период. Когда уровень цен повышается, за каждую единицу валюты можно приобрести меньшее число товаров и услуг, следовательно, инфляцию характеризует сокращение покупательной способности на единицу денежных средств.

Основной результат инфляции – это снижение курса государственной валюты по сравнению с валютами других стран, в которых инфляция отсутствует или протекает минимальными темпами. Курс падает неравномерно и непропорционально, по отношению к сокращению покупательной способности денег на внутреннем рынке. Когда страна пытается вмешаться во внешнеэкономические и валютные отношения, появляется курсовая разница между государственным и рыночным курсами национальной валюты.

Причины инфляции в государстве

Исследование механизмов увеличения цен, а также появление дисбаланса между товарами и общей массой денежных средств в обращении, дает возможность выделить такие причины инфляции:

Значительное повышение количества денег с целью покрытия возросших государственных затрат при военных действиях, экономических кризисах и прочих катаклизмах; Масштабное использование необеспеченных денежных ресурсов для реализации программ кредитования; Отсутствие способов ценового регулирования стоимости продукции монополий; Действия профсоюзов, которые препятствуют естественному регулированию зарплат работающих людей; Понижение государственного ВВП при постоянном объеме денежной массы государства; Увеличение собираемых налогов и пошлин с сохранением предыдущего объема денежных средств в обращении.

Как определить уровень инфляции в стране

В зависимости от темпа возрастания цен, можно выделить такие уровни инфляции в государстве:

Ползучая;

Галопирующая;

Гиперинфляция.

При ползучей инфляции наблюдается незначительное возрастание цен, не превышающее величину 10%. Такая инфляция является оптимальной для экономики по тем причинам, что в этих условиях естественно корректируются цены на товары и услуги. Уровень ползучей инфляции вполне можно откорректировать, он допускает создание долгосрочных прогнозов экономического развития.

В процессе галопирующей инфляции прогнозирование является трудной задачей, поскольку происходит скачкообразный рост цен на товары и услуги – от 10% до 200% за год. Явление гиперинфляции возникает довольно редко и характеризуется ростом цен более 500% за год. Спасению экономики, в этом случае, поможет только оперативное вмешательство государства. Гиперинфляционные процессы характеризуются полной разбалансировкой экономики. Такие процессы, при пассивности регулирующих органов, способны привести к дефолту государства.

Источник - информационный портал Promdevelop.ru