Как купить авиабилеты онлайн

Практически, каждый человек желает отдыхать заграницей. О далеко не у всех есть достаточно свободного времени, чтобы сходить в турагентство и выбрать наиболее понравившееся предложение. Поэтому, оптимальным решением для этого будет приобретение билетов онлайн.

Например, портал Biletik aero предоставляет такую возможность.

Следует отметить, что покупка билетов на данном сервере имеет немало преимуществ, к которым можно отнести следующие:

Возможность оплаты любым удобным способом. Например. в салонах Связной и Евросеть можно приобрести билеты наличными. Система предварительно оповестит клиентов о сроках, в которых надо будет внести оплату. А можно также и моментально оплатить авиабилеты непосредственно на сайте. Данные платежа останутся под надежной защитой.

Возможность рассрочки. Если вдруг у клиента не будет нужной суммы на покупку авиабилета – то он всегда может купить его в рассрочку.

Безопасное приобретение билетов и перелет.

Личный кабинет под надежной защитой. В нём будут храниться все покупки клиента. Кроме того, сюда будут приходить все уведомления. И можно не беспокоиться – вся персональная информация останется в полной безопасности.

Страхование клиента и его поездки.

Возврат авиабилета. Клиенты всегда могут рассчитывать на возврат или обмен билета. Но нужно заявить об этом заранее.

Сервисные пакеты. Благодаря этому, перелет будет комфортным, и чем дороже пакет – тем лучше предлагаемые услуги . Но даже если клиент не захочет – то бесплатный пакет ему всё равно, предложат.

Приемлемые цены на авиабилеты.

Некоторым потребителям будет интересно, с чем же связана столь низкая стоимость на предлагаемые авиабилеты на данном портале. Это связано с тем, что они сотрудничают напрямую с авиакомпаниями, и поэтому у их есть специальный доступ ко всем базам. И поэтому цены столь дешевые.

Более того, данный сервер «Biletik aero» не имеет офиса, в котором продаются билеты. Работают они только в режиме онлайн. И поэтому никаких наценок здесь нет, чтобы оплачивать аренду офиса, коммунальные услуги и прочие.