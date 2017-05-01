Курсы бариста

В последнее время профессия бариста в Украине очень актуальна. Она представляет собой известного всем бармена, который варит кофе. То есть, не имеет дело с алкогольными напитками – только с кофе и коктейлями из него.

Безусловно, для того, чтобы работать баристой. Необходимо разбираться в кофе, его сортах, выращивании, приготовлении. Многим известно о том, что есть немало напитков из кофе, и с каждым годом их число возрастает. И поэтому, современные бариста в Украине должны всё это знать и уметь. Но научиться этому можно только на специальных курсах бариста в Киеве.

Например, курсы caffein в Киеве. Считается, что эта профессия является мужской. Ведь нужно постараться быть ловким и долго стоять за барной стойкой. Но в последнее время данная специальность очень актуальная и среди прекрасной половины человечества. Многие девушки с удовольствием посещают эти курсы, чтобы овладеть данной профессиональной деятельностью. Поэтому сюда могут обращаться все желающие.

Более того, данные курсы оптимально подойдёт и для тех, кто желают открыть свой бизнес в этом деле – то есть, свою кофейню, бар, пиццерию, ресторан, кондитерскую. Даже подойдёт и мобильные кофейни, которые очень популярны в последнее время.

Курсы бариста проводит профессиональный тренер Украины. Он обучит всему необходимому в этой сфере. С его помощью многие узнают не только о кофе, но и о способах его приготовления и немало рецептов напитков, коктейлей с ним. А также научат его продавать, предлагать своим посетителям.

Также на данных курсах можно будет обучиться и работе с кофемолкой, кофеваркой, научат как их настраивать и прочее. Кроме того, здесь допустимы и групповые обучения для всего персонала заведения общественного питания.

После того, как курсы баристы в этом центре обучения будут пройдены, что выпускникам встречают сертификат бариста, что в свою очередь, повысит их уровень и статус. С этим сертификатом можно легко будет найти работу.

Обучение проходит один день, восемь часов (теория плюс практика). Также, здесь допускается и обучение а выезде – то есть, тренер приезжает непосредственно в бар или кофейню.