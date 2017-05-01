Бронирование жд билетов в Украине

На сайте «Онлайн Тикетс» можно приобрести билеты на железнодорожные рейсы в Украине, не выходя из дома или своего рабочего места. Для этого достаточно будет иметь гаджет с доступом в интернет. При этом, электронный билет станет доступен после внесения оплаты.

Оформить заказ можно непосредственно на сайте. Для этого нужно будет указать название нужного населенного пункта, а также желаемую дату прибытия и отбытия. Это нужно будет отметить на календаре. А в поиске можно будет найти список поездов со свободными местами, отвечающих требованиям заказчика.

Нужно обязательно убедиться в том, что дата приезда-отъезда и длительность пути полностью устраивает. Вся необходимая информация имеется на сайте, в том числе и об остановках по пути, о схемах вагонов, свободных местах и прочих. Здесь можно заказать и билеты даже на двухэтажные поезда.

К основным типам вагонов здесь относятся – купе, плацкарт, люкс, и сидячие по классам.

После того, как желаемый вагон будет выбран, то на сайте автоматически откроется блок для того, чтобы указать в нём персональные данные. Они должны быть правильно написаны, в полном соответствии с тем, что написано в паспорте. Ведь в поезд не впустят без предоставления паспорта или удостоверения личности. Если же планируется поездка с несовершеннолетним ребенком, то необходимо будет это указать при оформлении, в том числе и его данные и дату рождения. Дело в том, что данный портал предоставляет скидки на железнодорожные билеты для детей. А если ребенок является дошкольником – то есть, до шести лет – то его можно взять с собой в поездку бесплатно. Но при условии, что он не будет занимать отдельного места. А если же ребёнка хотят посадить отдельно – то придётся и ему окупать билет со скидкой, по специальному тарифу.

Для того, чтобы зарегистрироваться на данном портале, нужно указать свою электронную почту и номер мобильного телефона. Это необходимо, чтобы организаторы посылали различные оповещения, уведомления.

Стоит учитывать тот факт, что на данном портале нельзя вносить изменения после бронирования жд билетов. Поэтому перед внесением оплаты нужно убедиться в том, что все паспортные и прочие данные внесены правильно.