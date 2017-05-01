Заказ билетов на чартерные рейсы

Компания "Charterok.RU" всегда готова предложить авиабилеты на чартерные рейсы от ведущих туристических операторов Российской Федерации.

У них всегда можно узнать самую актуальную информацию о ценах на чартеры Москва, например, а также в короткие сроки, без особых проблем оформить и оплатить заказ.

Преимуществом компании "Charterok.RU" являются следующие:

Все предлагаемые рейсы являются актуальными и доступными для бронирования.

Покупая "горящие" авиабилеты на чартеры в этой компании, можно сэкономить до пятидесяти процентов стоимости авиабилетов.

Получить авиабилеты здесь можно, и не выходя из дома – нужно оплатить карточкой, и получить билеты в электронном виде.

Благодаря оповещениям посредством СМС или электронной почты, можно всегда оставаться в курсе новых рейсов Москва-Хургада , например. А также о своём же перелете.

Бронирование авиабилетов на чартеры осуществляется по следующим правилам:

Обязательно нужно предварительно уточнить время вылета у операторов компании.

Авиабилеты на чартеры нельзя обменять или вернуть.

Авиабилеты на чартеры выписывают за день-два до вылета.

Пока специалисты компании не подтвердят бронирование, то оно не будет считаться завершенным.

Подробности на сайте http://www.charterok.ru/.