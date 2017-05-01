Разнообразные курорты Италии

Такую страну как Италия можно описывать до бесконечности долго, и, действительно, Италия - то такая страна, которая готовит для туриста множество приятных сюрпризов и открытий. Практически любое место в Италии славится своим неповторимым колоритом, многовековой историей и удивительными традициями. Именно поэтому, выбирая себе тур по Италии, нужно особенно тщательно отнестись к выбору таких мест, чтобы посетить наиболее интересные из них.

Наиболее крупным пляжным курортом Италии является Римини - это излюбленное место отдыха среди самих итальянцев. Недалеко от города раскинулась почти 15-километровая комфортная пляжная зона. В Старом городе, в который можно добраться пешком всего за 15 минут, сосредоточено очень много интереснейших достопримечательностей. Наиболее интересными из них являются арка Августа, датируемая 27 веком до н.э. и мост Тиберия начала 1 века. Туристам, интересующимся историей, непременно стоит посетить эти места.

Своей интересной историей славится и такой курорт как Амальфи. Согласно древней легенде, свое название город получил в честь русалки, которая была женой Геркулеса и была захоронена как раз в этих местах. Любителям архитектуры обязательно нужно посмотреть роскошный кафедральный собор с византийскими мозаиками и романскими колоннами. Но кроме своей истории Амальфи может похвастаться и восхитительной природой, чистейшим морем, обилием высококлассных гостиниц и уютных ресторанов.

Своей нетронутой временем красотой может похвастать такой курорт как Тропея. Этот маленький, но очень уютный городок находится на берегу Тирренского моря, воды которого славятся своей необычной чистотой. У туристов, отдыхающих в этом месте отдыха, есть удивительная возможность посетить действующий вулкан Стромболи. В летние месяцы здесь проходят удивительные по красоте фестивали и карнавалы.

Необычайно мягким и теплым климатом отличается остров Капри. Здесь почти всегда стоит великолепная погода практически без осадков. Для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, это место отдыха будет идеальной находкой.

Удивительной первозданной природной красотой обладают острова Искья и Мареттимо. Эти места отдыха славятся, прежде всего, своими великолепными лесными и горными пейзажами. Это практически нетронутые уголки живой природы. На острове Мареттимо туристы так же могут посетить главную местную достопримечательность - загадочные пещеры.

Прекрасными природными пейзажами отличается и такой крупнейший курорт, как Сорренто. Но здесь, кроме пляжного отдыха, можно идеально совместить как развлекательные, так и экскурсионные программы.