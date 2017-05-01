Что такое изыскательные работы: типы, задачи

Изыскательные работы представляют собой подготовку к началу строительства. Специалисты внимательно изучают участок, изучают качество грунта, глубину пролегания подземных вод, размер участка, высоту, подготавливают план будущего строения, подготавливают необходимую документацию. Работы могут проводиться, если здание строится с нуля, или предусматривается его реконструкция.

Типы работ

Инженерно-геологические изыскания для строительстваразделяются на следующие виды:

Топографо-геодезические работы. В данном случае деятельность направлена на составление карты местности. Они позволяют рабочим иметь общее представление о строительном участке, рельефе, некоторыми проблемами, с которыми в дальнейшем можно столкнуться. Геологические работы. Представляют собой определение состояния грунта. Гидролические работы. Относятся в большей степени к проектированию. С помощью таких мероприятий можно получить достоверную информацию о подземных водах, например, глубина их залегания, состав.

Задачи изыскательных работ

Мероприятия проводятся для решения следующих задач:

подготовка площадки под строительство;

составление топографических схем;

составление подробного плана местности;

сбор всех имеющихся данных о проекте;

выполнение необходимых замеров;

составление отчётов и ведомостей на основе полученной информации.

Как оформить заказ

Если есть необходимость в проведении изыскательных работ, необходимо обратиться в соответствующие службы. Опытные работники, используя специальное оборудование, проведут все работы в установленный срок.

Определившись с выбором строительной фирмы, необходимо определить комплекс задач, которые предстоит решить специалистам. После этого назначается время проведения работ, и срок, в течение которого работники должны подготовить подробный отчёт.

Стоимость подобных работ может заметно отличаться. Всё зависит от предъявляемых требований, размера участка, сложности проведения работ. Список мероприятий подготавливается и оговаривается с заказчиком заранее. После соглашения сторон, обе стороны получают на руки пакет необходимых документов.