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Что такое изыскательные работы: типы, задачи
Изыскательные работы представляют собой подготовку к началу строительства. Специалисты внимательно изучают участок, изучают качество грунта, глубину пролегания подземных вод, размер участка, высоту, подготавливают план будущего строения, подготавливают необходимую документацию. Работы могут проводиться, если здание строится с нуля, или предусматривается его реконструкция.
Типы работ
Инженерно-геологические изыскания для строительстваразделяются на следующие виды:
- Топографо-геодезические работы. В данном случае деятельность направлена на составление карты местности. Они позволяют рабочим иметь общее представление о строительном участке, рельефе, некоторыми проблемами, с которыми в дальнейшем можно столкнуться.
- Геологические работы. Представляют собой определение состояния грунта.
- Гидролические работы. Относятся в большей степени к проектированию. С помощью таких мероприятий можно получить достоверную информацию о подземных водах, например, глубина их залегания, состав.
Задачи изыскательных работ
Мероприятия проводятся для решения следующих задач:
- подготовка площадки под строительство;
- составление топографических схем;
- составление подробного плана местности;
- сбор всех имеющихся данных о проекте;
- выполнение необходимых замеров;
- составление отчётов и ведомостей на основе полученной информации.
Как оформить заказ
Если есть необходимость в проведении изыскательных работ, необходимо обратиться в соответствующие службы. Опытные работники, используя специальное оборудование, проведут все работы в установленный срок.
Определившись с выбором строительной фирмы, необходимо определить комплекс задач, которые предстоит решить специалистам. После этого назначается время проведения работ, и срок, в течение которого работники должны подготовить подробный отчёт.
Стоимость подобных работ может заметно отличаться. Всё зависит от предъявляемых требований, размера участка, сложности проведения работ. Список мероприятий подготавливается и оговаривается с заказчиком заранее. После соглашения сторон, обе стороны получают на руки пакет необходимых документов.