Как выбрать шубу из лисы

Шубка из лисы — это не только красивая, но и очень теплая верхняя одежда, когда никогда не выходит из моды. Изначально из меха рыжего зверька изготавливали только воротники, муфты и манжеты. Сегодня же можно легко купить шубу из лисы.

Эти меховые изделия роскошно выглядят, очень теплые и довольно износостойкие. В среднем лисья шубка может прослужить около 8 лет.

Различные модели для идеального образа

Когда-то все шубы из лисы были однотипными — объемный верх и слегка зауженный низ. Такие изделия подходили далеко не всем. Сегодня же ассортимент моделей очень широкий, особенно здесь https://mexalux.com/shuby/shuby-iz-lisy.

Стройным высоким девушкам отлично подойдут длинные варианты «в пол». Невысоким представительницам прекрасного пола стоит обратить внимание на модели выше колен. Большинство изделий имеют трапециевидный фасон, который отлично подходит к любому типу фигуры.

Расцветка современных меховых изделий также может быть самой разнообразной. При желании можно подобрать как варианты естественного окраса, так и модели ярких, красочных цветов. Стоит отметить, что лисий мех сам по себе очень красивый и оригинальный, поэтому станет хорошим украшением.

Особенности выбора шубы из лисы

Выбирая меховые изделия особое внимание стоит уделить качеству меха. Чем он пышнее, тем теплее модель. Кроме того, изделие должно приятно пахнуть, а все швы должны быть плоскими и мягкими, чтобы в процессе носки ничего не доставляло дискомфорта.

Оценить качество мехового изделия можно если хорошенько его встряхнуть. При этом шубка не должна «греметь». Что касается кожаной основы, то она должна быть не пересушенной и мягкой. На низкое качество меха могут указать ворсинки, остающиеся в руке, если погладить шубу против шерсти.

Выбирая подходящее меховое изделие стоит учитывать из какого типа меха оно изготовлено. Мех русской лисы имеет мягкую ость, невысокие ворсинки. Мех американской лисы имеет более длинные ворсинки и они немного жестче. Самый дорогой и красивый мех норвежской лисы. Он отличается густым и красивым ворсом, имеет плотную подпушку и большой остевой волос. Изделия из такого меха самые дорогие и относятся к элитному классу.

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