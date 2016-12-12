Поверка счетчиков

«Деньги любят счет» – так говорят, но не только средства нужно подсчитывать. Есть, к примеру, счетчики на воду или газ, которые подсчитают, сколько мы затратили ресурсов в месяц. Они помогают нам вовремя оплачивать счета.

Аккуратность в действиях

Живя в своей собственной квартире или же снимая жилье, вам необходимо регулярно проводить осмотр счетчиков воды. Для чего нужны такие меры? Государство непросто так установило закон об установки счетчиков в жилых зданиях. Таким образом, намного проще следить за ресурсами или поломками. В таком случае бригада сможет выехать и исправить поломку.

А также водосчетчики нужны для вашего контроля за расходом потребляемых ресурсов. Отправляясь на работу или в командировку, вы можете зафиксировать расход воды. По приезду убедится, что ваш лимит не превышен. Установка счетчика делается сразу при заселении в квартиру. Это необходимо для управленческой конторы. Она заносит данные в компьютер и может контролировать процесс, когда стоит выполнить поверку.

Сама поверка счетчиков дело простое, но важное. Например, после установки прошло 4-6 лет. Тогда управленческая контора отправляет мастеров, а они выполняют поверку счетчиков. Они должны убедиться в том, что счетчик еще пригоден для работы. Если же их диагностика показывает неисправность, то делается замена.

Принятые законы, как поверка счетчиков воды, помогает следить за распределением воды и постоянной работе водоканала. В случае поломки вы можете заполнить заявление или позвонить непосредственно в контору, чтобы вам сделали ремонт. Гарантия на работу счетчика состоит 4 года для горячей воды и 6 лет для холодной.

Книжка поможет следить за этим сроком. При нарушении этих временных критериев, вам будет предъявлено предупреждение. Если вы ослушаетесь то, вас переведут на общедомовые приборы. А значит, платить придется дороже. Поэтому будьте внимательны к предупреждениям со стороны управленческой конторы. Зачем переплачивать.

Счетчики сами по себе не могут подать сигнал, что они вышли из строя. Поэтому ваша задача тесно сотрудничать с местными учреждениями. Видя вашу заинтересованность в таком деле, они смогут пойти вам навстречу при сложной ситуации. Поверка счетчиков не должна вас пугать. Относитесь к ней как диагностике вашего автомобиля, тогда все станет на свои места. Успех будет только в том случае, если вы не нарушаете предписанные законы.