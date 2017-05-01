Что представляет собой шевронная лента

Наверно нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не видел ли экскаватор или лифт. Чтобы одновременно запечатлеть и одно и другое, достаточно посетить один из торговых центров в крупном городе. Люди, которые постоянно проживают в мегаполисе, каждый день сталкиваются с экскаватором в метро.

Для чего используется лента?

И экскаватор, и лифт были созданы для того, чтобы заметно облегчить жизнь человеку. Зачем долго подниматься по ступенькам, когда можно попасть в необходимую для нас точку всего за несколько секунд. Лифт хорош и тем, что с помощью него можно не только подниматься вверх и опускаться вниз, но и перемещать достаточно тяжёлые грузы.

Экскаватор же не может перемещать грузы, однако у него есть другое преимущество, он может одновременно доставлять большое количество людей в необходимую точку. Лифты в этом уступают экскаваторам. Так как же шевронная лента может быть связанна с тем с такой сложной техникой?

Принцип работы

Работа шевронной ленты полностью аналогична тому же лифту и экскаватору. Используется она на производстве в конвейерах. Лента используется для того, чтобы перемещать необходимые грузы под определённым углом, что обычно недоступно стандартному оборудованию.

Вот некоторые особенности данной продукции:

практически все разновидности подобного оборудования могут функционировать только под углом 22 градуса;

если угол будет больше, то груз не сможет оставаться на ленте, он будет падать, из-за чего транспортёрная лента может повредиться;

благодаря использованию шевронной ленты, можно увеличить угол наклона до 45 градусов, при этом оборудование будет функционировать прекрасно.

Данные характеристики очень важны, особенно если речь идёт о горнодобывающей промышленности. Приобрести подобную продукцию можно только в специализированных магазинах или через интернет, например на сайте http://conveyor-belt.com.ua/services/riflenie-lent.

При помощи шевронной ленты можно быстро перемещать на поверхности горные породы. Именно благодаря этому обеспечивается непрерывное производство. Данная продукция отличается высоким качеством и прочностью. Высота ленты может составлять от 0,5 до 3,2 сантиметром.

Чем толще лента, тем надёжнее процесс транспортировки. Изготавливается в двух вариантах. В первом случае на ленте присутствует рельефный рисунок, как правило, это латинская буква v. Во втором случае – это несколько диагональных линий. Такой вариант встречается гораздо реже.

Шевронная лента отличается прочностью и надёжностью, производится из качественных материалов и отличается высокой устойчивостью к износам.