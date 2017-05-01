Манящая Испания

Отдыхать в этой жизнерадостной стране можно на протяжении всего года. Солнечные пляжи, зимний отдых и горнолыжные курорты все время привлекают большое число туристов.

Климат в Испании достаточно мягкий, как и во многих других странах расположенных на побережье Средиземного моря. Больше всего осадков приходится на осенние и зимние месяца.

Разделена данная страна на несколько автономных регионов. К ним относятся:

Андалусия. В южной части страны можно насладиться ее полным колоритом. Увидеть национальный страстный танец фламенко, отправиться на знаменитую корриду, которая запрещена в других регионах, а также осмотреть древние города, имеющие долгую историю. Например, Малага, Гранада, Севилья и др.

Каталония. Именно там расположен город Барселона, который является столицей. Данный регион долгое время намеревается отделиться от страны. В Барселоне находятся прекрасные городские пляжи, а также он славится неповторимой архитектурой Гауди.

Валенсия получила знаменитость благодаря очень вкусному блюду паэлья, в которую непременно должна быть добавлена фасоль. А также, там расположены самые широкие пляжи из песка.

Страна Басков славится большим количеством ресторанов и музеев.

Отправляясь в Испанию можно арендовать машину. Для этого понадобятся права международной категории, и многие фирмы выдают автомобиль лишь лицам, которые достигли 21 года.

Пляжи считаются богатством данной страны. Все они бесплатные, поэтому на них может попасть любой желающий. Существует много пляжей, например скалистых, галечных, песчаных и с вулканическим черным песком. Данные курорты присутствуют на островной и материковой частях.

В данной стране отличные условия для отдыха на горнолыжных курортах. В Каталонии есть курорты, которые впечатляют своими пейзажами с горными озерами и реками. А Арагония славится термальными источниками и самыми высокими горами.

Цены на отдых в Испании отличаются в зависимости от выбранного курорта. Также, на его стоимость влияет время проведения отдыха. Например, новогодние туры будут дороже. А если отправиться в Испанию, купив горящий тур, то можно значительно сэкономить. Но, для этого необходимо, чтобы была действующая шенгенская виза.