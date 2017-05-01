Напольные часы – важный элемент для декорирования помещений

Особенности выбора напольных часов

Современные тенденции оформления интерьера гостиной требуют тщательного подбора мебели, дизайнерских элементов и аксессуаров. При декорировании комнаты в классическом стиле, а также в также стилях барокко, ренессанс и рококо напольные часы — важнейшая деталь интерьера, которая создает атмосферу роскоши и изысканности.

Правильно подобранные часы делают помещение уютнее и придают интерьеру особую глубину. Разнообразие дизайнерских решений позволяет выбрать вариант для любой комнаты, даже для прихожей или кухни. При этом предмет декора не должен быть громоздким и занимать слишком много места, а вот оформление корпуса — обязательно подчеркивает стиль комнаты. Также следует обращать внимание на механизм часов: для гостиной или прихожей отлично подойдут часы с боем — они привлекают внимание гостей и посетителей и никогда не позволят владельцу опоздать на важную встречу. Вариант для спальни должен отличаться точностью работы, компактностью и иметь бесшумный механизм.

Такие часы гарантируют полноценный отдых и комфорт, а для того, чтобы узнать время, достаточно взглянуть на циферблат. Если комната, в которой будут располагаться часы, не отличается большой площадью, лучше подобрать оригинальные и практичные устройства угловой формы, с дополнительными полочками или ящиками для хранения посуды, книг, фотографий и прочих безделушек.

Напольные часы в каждом интерьере

Широкий ассортимент моделей включает не только часы в строгом классическом стиле, но и подразумевает выбор универсальной модели для интерьера в модном стиле минимализм или модерн. Разнообразие современных напольных часов включает оригинальный корпус из необработанной древесины или лозы с округлыми формами. Подобное изделие идеально вписывается в гостиную в стиле авангард или эко. Чтобы подчеркнуть особенности роскошного кабинета, холла или столовой следует выбрать вариант с элементами художественной росписи, лепнины, с изящными и вычурными деталями. Главный ориентир при выборе — соответствие оформления корпуса общему стилю интерьера.

Диапазон цен позволяет подобрать вариант, учитывая не только вкусовые предпочтения заказчика, но и финансовые возможности каждого покупателя. На сайте напольныечасы.рф вы сможете приобрести надежные часы из качественных материалов по приятным ценам, с удобной доставкой в любой регион. Компания является проверенным поставщиком популярных отечественных и зарубежных моделей и предоставляет гарантию на всю линию товара.