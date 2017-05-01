Особенности эко-стиля в моде и аксессуарах

Эко-мода или как ее еще называют «Этичная мода» - один из многочисленных трендов в фэшн индустрии. Как отдельное направление она возникла сравнительно недавно (взяла свое начало в XXI веке) и широко распространилась в светских крагах и ушла дальше, в широкие массы.

Главные принципы эко-моды заключаются в следующем:

разумный подход к потреблению природных ресурсов;

переработка и повторное использование материалов.

В России данное направление не так сильно развито как, к примеру, за рубежом но интерес к данному тренду есть, именно поэтому, команда SPN-Shop решила более подробно рассказать об данном направлении в стиле и моде.

С чего все началось?

Точную дату возникновения эко-моды как направления и, тем более, ее создателя назвать не может никто, дискуссии по поводу повторной переработки материалов и различного их применения начались в научных кругах довольно давно вместе с развитием технического прогресса и появлением новых подходов к переработке и повторному использованию материалов. Дизайнеры не остались в стороне и быстро подхватили эту идею, сделав из нее целое новое направление в моде. Так в нашей жизни появилось множество брендовых вещей сделанных из необработанных химическим путем материалов, таких как:

Натуральный шелк;

Лен;

Био-хлопок;

Джут;

Бамбук;

Натуральная шерсть.

А так же множество довольно интересных вариантов одежды из переработанных материалов, таких как: пластик, полиэтилен и даже бумага.

И хоть эти тенденции в моде иногда выглядят довольно радикально, нельзя не признать, что сама идея, которая лежит в их основе – достойна уважения.

Эко стиль в украшениях

Эко мода коснулась и изготовления аксессуаров, используя экологически чистые материалы и вторсырье, современные дизайнеры создают поистине восхитительные вещи, одними из которых по праву можно считать деревянные браслеты.

Появились такие украшения задолго до возникновения эко тренда в современной моде. Дерево как один из самых доступных материалов давно использовался для создания не только предметов обихода а и изящных украшений. Современные же деревянные браслеты, по сравнению со своими предшественниками, обладают гораздо большей прочностью, так как, при их изготовлении, дерево специальным образом обрабатывается. Кроме этого, современные браслеты выглядят куда изящнее, ведь технологии сегодняшнего дня позволяют обрабатывать материал с великолепной точностью, делая правильные изгибы и придавая украшению гладкую форму.

Изготавливают такие браслеты только из высококачественной древесины твердых (например, натуральный дуб) и мягких (к примеру, сосна) пород, которые показывают прекрасные характеристики при носке изделия: легкость и прочность. Они идеально созданы для тех, кто хочет носить украшения из натуральных материалов и при этом оставаться стильным.

Ну а если вы хотите посмотреть на различные модели таких аксессуаров и узнать о них поподробнее, предлагаем посетить сайт нашего интернет-магазина, где вы найдете много различных вариантов деревянных браслетов - http://spn-shop.ru/collection/braslety/derevo.

Надеемся, изложенный материал был Вам полезен, желаем успеха в создании вашего собственного эко-стиля :)

Команда сайта SPN Shop.