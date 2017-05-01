Дикий отдых или путешествуем дикарем

Говоря о диком отдыхе, чаще всего вспоминается самодельная палатка, минимальное количество удобств при максимальном количестве природы, отсутствие переплат туроператорам и отвязанность от правил, как отправляющей, так и принимающей стороны. Некоторые рады, что не нужно было бронировать авиабилеты и прочие неудобства. Одним словом, свобода! Отдыхаем где и как хотим с минимальными затратами. Но так ли все радужно? Давайте разбираться в особенностях.

Особенности отдых дикарем

Особенность первая

Если отправляясь на море по популярной системе "Все включено" за вас уже придумали, приготовили, закупили и настроили, то дикарю придется планировать самому – то есть вообще все: едем общественным транспортом или своим, а может стоит арендовать трейлер и ехать на нем (хотя это уже будет не совсем классическое дикарство), как построить оптимальный маршрут, какую палатку выбрать (слишком дорогая лишняя трата денег, дешевая может потечь), придется озаботиться даже размером котелка для готовки. Одним словом тысячи деталей которые для опытного путешественника очевидны а новичка застанут когда придется хлебать свежеприготовленный супчик ладошкой, а вместо стакана использовать огрызок пластиковой бутылки (которая кстати плавится если налить в нее горячего чая). Заготовьте провиант который не портиться при перепадах температуры обязательно все фасуйте в непромокаемые пакеты. Подумайте о том как и на чем чем вы будете готовить, если это костер, помните, дрова после дождя откажутся гореть. Если же горелка, лучше выберите спиртовую, это все же безопасней чем готовить на газе. Постарайтесь хотя бы пару вечеров перед поездкой посвятить тематическим форумам чтобы не влипать в совсем уж дурацкие ситуации. И конечно не забудьте про страховку туриста, она точно выручит в приключении.

Особенность вторая

Как ни странно это цена, все те мелочи о которых упоминалось выше стоят денег, что-то копейки, а кое-что совсем нет. Если опытный путешественник запасается необходимым годами и точно знает что ему пригодится а что нет. Новичкам приходится скупать все разом что может неприятно сказаться на семейном бюджете. С другой стороны если вы ищите в диком отдыхе не столько экономию сколько приключение это не должно стать проблемой, к тому же все оборудование что вы купите остается с вами. Если же вы поймете что это не ваше, его всегда можно продать.

Особенность третья

Комфорт. Как вы относитесь к тому чтобы сходить по делам за кустиком а подтереться лопухом? Нормально. А ваша дама? Нужно помнить что женская часть населения несколько более требовательна к гигиене и сопутствующему инвентарю, чем мужчины. Обязательно обсудите этот вопрос в семейном кругу иначе ваша поездка может закончится сильно раньше чем планировалось, причем со скандалом.

Тут же, к вопросу о комфорте нужно сделать маленькое уточнение, в случае особых медицинские потребностей обсудите их со своим врачем, если же вы в целом здоровы просто прихватите автомобильную аптечку, ее вполне достаточно для оказания первой помощи.

В итоге

Дикий отдых это великолепно, несмотря на некоторую пессимистичность статьи, но к нему нужно подходить с умом и готовиться заранее.