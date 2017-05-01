Анализ на антитела к тиреопероксидазе

Клетки щитовидной железы человека синтезируют такое вещество как тиреопероксидазу. Это особый фермент, который задействовать к выработке тироксина и трийодидтиронина – важнейших гормонов щитовидки.

Если происходит нарушение в иммунной системе и защитная функция начинает воспринимать клетки щитовидки как чужеродные, в кровь поступают антитела к тиреопероксидазе.

Анализ крови на выявление антител к тиреопероксидазе необходим для диагностики функции щитовидной железы. Самые распространенные причины появления антител это:

Недуги аутоиммунной группы (васкулит, волчанка, ревматоидный артрит)

Системные сбои (диабет)

Раковая опухоль щитовидной железы

Гипертериоз беременных

Также исследование проводят с целью оценить эффективность лечения, которое было назначено для ликвидации причин повышения количества антител к тиреопероксидазе.

Если этот показатель выходит за верхнюю границу нормы, то пациент может наблюдать следующую симптоматику:

Алопеция

Сухость кожных покровов

Проблемы со сном

Сбои сердечного ритма

Усиленное потоотделение

Мутация голоса

Появление отеков

Снижение слуха

Если в организме человека есть иммунный сбой, то это может повлечь самые разные недомогания. Пострадать может как сердечно-сосудистая система, так и половая или пищеварительная. У женщин проблемы чаще всего качаются репродуктивной функции.

Сдать кровь на обнаружение антител к тиреопероксидазе можно в Центре молекулярной диагностики CMD. На сайте www.cmd-online.ru вы найдете всю необходимую информацию о сроках готовности и стоимости лабораторного теста.

Сдавать кровь следует утром, обязательно до еды. Это гарантирует получение достоверных сведений о состоянии гормонального баланса. Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты или добавки, согласуйте это с вашим лечащим врачом.

Интерпретация результатов исследования – задача для врача. Самостоятельные назначения могут стать причиной ухудшения состояния и прогрессирующего развития патологий. Незначительное отклонение от нормальных показателей возможно даже у здорового человека. В некоторых случаях проведения одного лабораторного исследования может быть недостаточно, тогда пациент получает направление на дальнейшую диагностику посредством УЗИ или пунктирования.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.