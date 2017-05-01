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Анализ на антитела к тиреопероксидазе
Клетки щитовидной железы человека синтезируют такое вещество как тиреопероксидазу. Это особый фермент, который задействовать к выработке тироксина и трийодидтиронина – важнейших гормонов щитовидки.
Если происходит нарушение в иммунной системе и защитная функция начинает воспринимать клетки щитовидки как чужеродные, в кровь поступают антитела к тиреопероксидазе.
Анализ крови на выявление антител к тиреопероксидазе необходим для диагностики функции щитовидной железы. Самые распространенные причины появления антител это:
- Недуги аутоиммунной группы (васкулит, волчанка, ревматоидный артрит)
- Системные сбои (диабет)
- Раковая опухоль щитовидной железы
- Гипертериоз беременных
Также исследование проводят с целью оценить эффективность лечения, которое было назначено для ликвидации причин повышения количества антител к тиреопероксидазе.
Если этот показатель выходит за верхнюю границу нормы, то пациент может наблюдать следующую симптоматику:
- Алопеция
- Сухость кожных покровов
- Проблемы со сном
- Сбои сердечного ритма
- Усиленное потоотделение
- Мутация голоса
- Появление отеков
- Снижение слуха
Если в организме человека есть иммунный сбой, то это может повлечь самые разные недомогания. Пострадать может как сердечно-сосудистая система, так и половая или пищеварительная. У женщин проблемы чаще всего качаются репродуктивной функции.
Сдать кровь на обнаружение антител к тиреопероксидазе можно в Центре молекулярной диагностики CMD. На сайте www.cmd-online.ru вы найдете всю необходимую информацию о сроках готовности и стоимости лабораторного теста.
Сдавать кровь следует утром, обязательно до еды. Это гарантирует получение достоверных сведений о состоянии гормонального баланса. Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты или добавки, согласуйте это с вашим лечащим врачом.
Интерпретация результатов исследования – задача для врача. Самостоятельные назначения могут стать причиной ухудшения состояния и прогрессирующего развития патологий. Незначительное отклонение от нормальных показателей возможно даже у здорового человека. В некоторых случаях проведения одного лабораторного исследования может быть недостаточно, тогда пациент получает направление на дальнейшую диагностику посредством УЗИ или пунктирования.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.