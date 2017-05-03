Длинноволновые обогреватели

Пожалуй, их можно назвать одной из современных альтернатив перед всеми обогревателями, имеющими другой тип. Именно данное оборудование является экологичным и безопасным. По этой причине является самым востребованным на сегодняшний день.

Длинноволновые обогреватели имеют ряд преимуществ, таких как:

нагревает предметы, расположенные в его зоне воздействия, подобно солнечным лучам;

не создается движение воздушных масс;

удобство в использовании, благодаря небольшим размерам и массе;

сохранение макроклимата в помещении, без каких либо изменений;

не создают никакого постороннего шума;

не выделяет опасное излучение и не светиться;

не способны выжигать кислород. Объясняется это тем, что пыль, которая на них попадает, не способна сгорать.

Использование длинноволновых обогревателей

Область применения данных обогревателей довольно большая. Например, они отлично подходят:

для обогревания открытых площадок, таких как: открытые рестораны, кафе, остановочные терминалы, вагоны пассажирского транспорта и др.;

в помещениях, в которых недопустимо постороннее излучение. Это могут быть лекционные залы, театры, кинотеатры, ночные клубы и др.;

в помещениях, где является нежелательным нагрев воздуха.

На сайте vespergroup представлен большой ассортимент длинноволновых обогревателей. Также, можно приобрести дополнительное оборудование. Например, такое как:

источники бесперебойного питания. Обладают способностью обеспечить работу приборов даже в тот момент, когда отключена электроэнергия. Они способны снимать перепады напряжения и скачки импульсов. Чаще всего используют их при использовании компьютеров для того, чтобы защитить все его платы, карты и жесткий диск, на котором хранится вся информация; импульсные паяльники. Их отличие от обычных моделей состоит в том, что они могут нагреваться быстрее. Это свойство поможет сэкономить электрическую энергию. Предназначен он для точечной пайки; стабилизаторы напряжения. Предназначены для получения определенного напряжения на выходе из электросети, соответственно определенным техническим параметрам прибора, который используется. Работают они в автоматическом режиме, поэтому никакого дополнительного вмешательства не потребуется.

Вся продукция имеет необходимые сертификаты и лицензии. При необходимости компания предоставит сервисные работы.